Sernameg presenta su décima querella de oficio del 2026 tras femicidio consumado en La Pintana

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) presentó una querella de oficio por un femicidio consumado, ocurrido en la comuna La Pintana, de la Región Metropolitana.

En esta línea, el Sernameg participó en la audiencia de control de detención, donde el imputado quedó privado de libertad tras su formalización por el delito de femicidio consumado.

“Rechazamos categóricamente todo hecho de violencia, como en este caso el hecho de violencia en la comuna de La Pintana. Valoramos que el imputado haya quedado en prisión preventiva, medida cautelar que va en línea con la gravedad de los hechos”, afirmó Patricia Olate, directora regional metropolitana del servicio.

Asimismo, Olate añadió que “como dirección regional Metropolitana, presentamos la querella correspondiente, tal como lo mandata la Ley Integral”.

Esta acción judicial se convirtió en la décima querella presentada de oficio por el Sernameg durante 2026 a nivel nacional, en torno a la implementación de la Ley Integral.