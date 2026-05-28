SernamEG presenta querella criminal tras denuncia por violación grupal de estudiante de la Universidad San Sebastián

El Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) anunció la tarde de este jueves que presentaría una querella criminal luego la denuncia de una violación grupal de una estudiante de la Universidad San Sebastián.

Según detallaron desde el servicio, la acción judicial la habrían llevado al Tribunal de Garantía de Concepción.

Además de lo anterior, enfatizaron que habrían activado todos los protocolos de atención correspondientes al caso, de tal forma de poder entregar acompañamiento integral a la víctima mediante apoyo psicológico, social y jurídico especializado.

“Los hechos que se han denunciado en Concepción son gravísimos y como Gobierno queremos expresar toda nuestra solidaridad hacia la víctima, con quien hemos estado en contacto permanente a través de SernamEG, entregándole apoyo jurídico y psicosocial para avanzar tanto en reparación, como en acceso a la justicia”, indicó la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro.

Por su parte, la directora regional del servicio, Barbara Monsalves, detalló que la acción va contra quienes resulten responsables del delito imputado.

“Luego que la víctima aceptara nuestra representación judicial, hemos presentado una querella criminal con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, colaborar con el desarrollo de la investigación que lidera la Fiscalía de Concepción y perseguir las responsabilidades que correspondan”, afirmó.