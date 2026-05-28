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    Neymar con el peso de la historia: el detalle que une al ídolo del Santos con Pelé en el Mundial 2026

    El brasileño se recupera de una lesión para disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo.

     
    Neymar con el peso de la historia: el detalle que une al ídolo del Santos con Pelé en el Mundial 2026.

    A menos de un mes del inicio del Mundial, los focos están sobre Neymar. El delantero se recupera de una lesión y se prepara para disputar el que podría ser su último certamen planetario.

    En ese contexto, el atacante del Santos será una de las principales figuras que utilizarán el nuevo “Showtime Pack” de la compañía deportiva Puma, una colección diseñada especialmente para el torneo.

    La presencia de Neymar vuelve a conectar a la marca con parte importante de la historia del fútbol brasileño. Antes que él, Pelé y Diego Maradona utilizaron botines de la firma alemana en el Mundial.

    Neymar y Pelé.

    En el caso de Pelé, la situación quedó inmortalizada en México 1970, cuando O Rei lideró la obtención del tercer título mundial para Brasil. Décadas después, Neymar intentará acercarse a ese legado en una selección que sigue buscando su ansiado sexto campeonato tras 24 años de sequía.

    Para el torneo de 2026, el delantero utilizará los FUTURE 9 ULTIMATE. Según explicó la marca, el diseño toma inspiración de las líneas visuales de los recordados “Tricks Pack” lanzados durante 2014 y 2016. La colección también incluye modelos ULTRA y KING.

    Además de Neymar, otros jugadores vinculados a Puma que utilizarán el pack durante el Mundial serán Christian Pulisic, Kai Havertz, Cody Gakpo y Morgan Rogers.

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