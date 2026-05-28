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    Política

    UDI refuerza llamado al gobierno para discusión inmediata del proyecto de Sala Cuna Universal tras reunión con ministro Rau

    La jefa de bancada Flor Weisse resaltó tras la reunión que desde el Ejecutivo les dieron una señal "de compromiso total y absoluto con este proyecto". Por su parte, el ministro del Trabajo Tomás Rau mencionó que presentarían una serie de indicaciones antes del 15 de junio.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    UDI refuerza llamado al gobierno para discusión inmediata del proyecto de Sala Cuna Universal tras reunión con ministro Rau Ministerio del Trabajo

    Este jueves, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo una reunión con un grupo de parlamentarias y representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para debatir respecto al avance del proyecto de ley de Sala Cuna en el Congreso.

    La carga desde el gremialismo no resulta nueva, ya que tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Reconstrucción Nacional, la bancada había solicitado al gobierno que anunciara en la Cuenta Pública la discusión inmediata de la iniciativa.

    Así las cosas, esta jornada el ministro destacó las conversaciones con el gremialismo y la importancia del proyecto para el Ejecutivo.

    "Es un proyecto muy importante para nuestro gobierno que estamos empujando y vamos a presentar indicaciones próximamente. Tenemos hasta el 15 de junio para hacerlo y hemos tenido una muy buena reunión donde hemos intercambiado distintas ideas y siempre es bueno ir dialogando, conversando“, resaltó el secretario de Estado.

    A lo que añadió: “Esto es un proyecto de larga data, es una aspiración muy sentida. Hay una discriminación muy fuerte que está consagrada en el artículo 203 que encarece la contratación de mujeres que tenemos que quitar y, por supuesto, proveer cuidado a nuestros niños".

    Por su parte, la jefa de bancada del partido, Flor Weisse, enfatizó que “ya no estamos en el momento de pensar en temas ideológicos y yo creo que en esto la UDI ha liderado este tema de la Sala Cuna Universal, porque hay una doble discriminación hoy día respecto a las mujeres”.

    Consultada respecto a si desde el Ejecutivo les habrían dado luces de si en la Cuenta Pública anunciaría la discusión inmediata de la iniciativa, Weisse señaló: “Dio señal de un compromiso total y absoluto con este proyecto, con avanzar, con avanzar de la mejor manera, la más eficiente posible, con la responsabilidad fiscal que acá se ha señalado”.

    Nosotros hemos planteado la petición de que hay una urgencia que se conozca en el mensaje del Presidente. Obviamente eso no lo voy a anunciar yo”, añadió la parlamentaria.

    Más sobre:Sala Cuna UniversalTomás RauUDIFlor WeisseDiscusión inmediataTrabajo

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