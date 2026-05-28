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    Política

    Winter sostiene que “es evidente que hay una coordinación” entre Gobierno y Republicanos en acusación constitucional contra Grau

    El diputado del Frente Amplio, sostuvo que "el Partido Republicano es un partido que siempre ha actuado en concomitancia absoluta con su único líder, que es José Antonio Kast".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Pablo Vásquez R.

    El diputado y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntando que no tiene fundamentos y acusando una “evidente” coordinación entre el Gobierno y Republicanos.

    En conversación con Radio Duna, el parlamentario sostuvo que “el fundamento de la acusación constitucional ya ha sido totalmente descartado”, a la vez que apuntó “todo su sostén es el informe que presentó Quiroz el día lunes. Y el mismo director de presupuesto ha dicho que en ese informe no hay acusación alguna”.

    Es así como señaló que “hay una apuesta en escena política que es muy compleja”, agregando que “el Partido Republicano es un partido que siempre ha actuado en concomitancia absoluta con su único líder, que es José Antonio Kast”.

    “No hay díscolos en el Partido Republicano”, mencionó, apuntando que “entonces yo debo entender que la acusación constitucional del Partido Republicano, sostenida en el informe del ministro de Hacienda del presidente Kast, anunciada el mismo día por los diputados del partido del presidente Kast, es una acción que está estrictamente coordinada”.

    “No voy a aceptar que me hagan creer que el presidente Kast está peleado con Agustín Romero, que está actuando contra José Antonio Kast, Benjamín Moreno, que era su jefe de gabinete”, reiteró.

    En esa línea, Winter cuestionó además el momento en que fue presentado el informe por parte del ministro de Hacienda, apuntando que “decide hacer la presentación ese día, a pocos días de la cuenta pública. Una cuenta pública en que tenía que decir, mire, yo prometí seguridad, y en realidad lo que quedó claro es que no tenía plan de seguridad ni ministro de Seguridad”.

    “Es evidente que hay una coordinación”, mencionó Winter apuntando que “la vez que alguien tuvo una posición contraria a José Antonio Kast en el Partido Republicano, que fue Johannes Keiser, a la semana estaba fuera del partido”.

    El diputado además agregó que “correr la entrega del informe, para que coincida con el mismo día en que entregan la auditoría, y el mismo día en que el partido del presidente Kast anuncia una acusación constitucional, estrictamente basada en el mismo informe que él presentó, es evidentemente una coordinación y una acción política”.

    En la ocasión, además cuestionó el actuar del Gobierno apuntando que “en esta acción política, de la cual Quiroz y Kast son parte, le están diciendo al mundo que Chile falsea los datos, lo cual no tiene ni un asidero”.

    “Le están diciendo al mundo que no confíe en los datos que entregan la economía y la institucionalidad chilena, lo cual es tremendamente grave”, expresó.

    Más sobre:Gonzalo WinterAcusación ConstitucionalAgustín RomeroJosé Antonio KastGobierno

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