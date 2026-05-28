En medio de tensión oficialista por AC contra Grau: Squella intenta poner paños fríos y llama a la unidad del sector

Ad portas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y del inicio de la discusión de la megarreforma en el Senado, se abrió una grieta en el sector oficialista, a raíz del anuncio -por separado- de republicanos y libertarios de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

El meollo está en que desde Chile Vamos se resisten a una acción política de este calibre justamente en este contexto. Además, todo se tensionó más cuando el diputado Agustín Romero (republicano) emplazó a las tiendas del bloque de centro derecha a sumarse al libelo acusatorio. Emplazamiento que no cayó nada bien. De hecho, la UDI salió a responder en duros términos al partido que fue fundado por Kast.

Así las cosas, el senador y timonel de republicanos, Arturo Squella, salió esta mañana a intentar poner paños fríos y a llamar a la unidad del sector oficialista.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Yo creo que (la tensión) es fruto de un par de malas declaraciones que, sin ninguna duda, a estas alturas, ya deben estar bastante más controladas entre ellos mismos”, partió señalando Squella en Tele13 radio.

“Llevamos, no sé si tanto tiempo es la palabra, pero tiempos muy intensos trabajando juntos, sacando adelante cosas realmente increíbles para Chile, y evidentemente que en eso, cuando de repente hay una que otra palabra que no cae bien y se responde más o menos de la misma manera, se pone paños fríos y lo que impera, digamos, es el valor que tiene trabajar juntos. Me da la impresión de que ese va a ser el espíritu de hoy día en adelante”, continuó.

En esa línea, agregó: “Particularmente con la UDI compartimos más bien un segmento casi total de las cosas más importantes, y claro, en los estilos hay diferencias, hay acentos que van marcando, digamos, proyectos políticos distintos, pero en la táctica, y hoy día más aún siendo gobierno, es mucho más relevante lo que nos une y todo lo que se puede lograr cuando trabajamos unidos , así que vamos a poner el foco en eso”.

Dicho eso, aseguró que conversó con Romero tras sus dichos que desataron la molestia de los gremialistas, y le afirmó que su ánimo no era “torear” a Chile Vamos.

27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Hablé con él y siempre, como es costumbre, cuando uno lee una frase y después la escucha con el contexto, la cosa es bien distinta. No era un ánimo de torear a nadie, sino que evidentemente era constatando un hecho”, sostuvo Squella.

“Se anunció, se podría haber socializado más con las otras bancadas, pero al final del día, cuando uno escucha la frase completa, y también hay mucha confianza ante ello (...) no queda más que dejarlo pasar, conversar las cosas y seguir adelante, que es lo que todos esperan”, cerró.