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    Política

    AC contra Grau abre grieta en el oficialismo: UDI reprocha emplazamiento republicano y acusa falta de rigor

    La bancada de diputados del gremialismo, a través de una declaración pública, apuntó a las presiones de Agustín Romero y señaló que este tipo de acciones "se adoptan sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Bancada de diputados UDI.

    El anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, terminó por abrir una grieta entre los partidos del oficialismo.

    De un lado quedaron el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, tiendas que pretenden presentar un libelo acusatorio contra el ex secretario de Estado, y del otro, Chile Vamos, que se resiste a una acción política de ese calibre en momentos en que se tramita en el Congreso el proyecto de Reconstrucción Nacional.

    En horas de la mañana de este miércoles, en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el diputado republicano Agustín Romero, de hecho, emplazó a la UDI y RN a sumarse a la acción en contra del exministro de Gabriel Boric.

    “Tendrán que responder ellos ante su electorado. Si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo.

    En la UDI no cayeron bien los dichos del parlamentario, cuya bancada de diputados respondió en duros términos en una declaración pública.

    “Como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo. En política, las decisiones se adoptan sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales que sólo buscan encubrir los evidentes problemas de conducción de quienes están detrás de estas acciones”, se lee en el escrito.

    En el texto, los legisladores gremialistas manifiestan su rechazo a las palabras de Romero, “por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Los tiempos de los eslóganes sobre la ´derechita cobarde´ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno".

    “Es de especial preocupación y gravedad que el reciente anuncio se haya realizado primero a través de los medios de comunicación y no por las vías formales, sin que hasta ahora -además- se hayan dado a conocer los fundamentos jurídicos que lo sustentan. La seriedad de estas acciones exige rigor, antecedentes claros y un mínimo de coordinación política, condiciones que no se han cumplido”, apuntan.

    En la declaración, además, recuerdan que “en situaciones anteriores de similar relevancia institucional -como la acusación constitucional presentada en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, por los indultos otorgados por el expresidente Boric a un grupo de delincuentes condenados en el contexto del “estallido social-, el Partido Republicano optó por votar en contra”.

    Y señalan que la UDI seguirá enfocada “en lo que hoy más nos demandan los chilenos: impulsar buenas políticas públicas, responder a las principales urgencias sociales de nuestro país y contribuir con responsabilidad al buen funcionamiento del gobierno. Nuestro compromiso es con Chile, no con este tipo de controversias”.

    Más sobre:UDIFlor WeissePartido RepublicanoAgustín RomeroAcusación constitucionalNicolás Grau

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