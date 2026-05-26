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    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    La alianza incorpora a la marca en modelos de 32”, 40” y 43”, permitiendo acceder desde una sola plataforma a aplicaciones de streaming gratuitas y de suscripción, incluyendo las de los principales canales de televisión abierta del país.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    La conocida plataforma de streaming de TV, Roku, anunció una alianza con Aiwa para el lanzamiento de televisores con el sistema Roku TV integrado en el mercado chileno.

    La colaboración busca acercar una experiencia de entretenimiento al hogar combinando la trayectoria de Aiwa en electrónica de consumo con la tecnología de Roku, que permite acceder a miles de contenidos en un solo lugar.

    Con una interfaz intuitiva, los nuevos televisores permiten a los usuarios acceder a aplicaciones de streaming y a plataformas de los principales canales de televisión abierta del país, como TVN Play, Mega Go y 13 Go, entre otras.

    El lanzamiento responde a la evolución del ecosistema de streaming, donde la creciente oferta de contenidos ha impulsado la necesidad de plataformas que simplifiquen el acceso y mejoren la experiencia de navegación para usuarios de todas las edades.

    “Esta propuesta apunta a simplificar la experiencia del usuario, concentrando en un solo entorno tanto la televisión abierta como el streaming, y reafirmando la búsqueda de soluciones más intuitivas, accesibles y adaptadas a las dinámicas actuales del hogar digital, nos emociona mucho poder colaborar con Aiwa y ofrecer más opciones en el mercado chileno”, dice Benjamín Garnica, Desarrollo de Negocios Internacionales en Roku.

    Funcionalidades integradas para el hogar

    Los televisores Aiwa Roku TV integran una serie de características diseñadas para la experiencia de uso, como acceso unificado, interfaz personalizable y compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google Home y las herramientas de Apple para el control y la búsqueda de contenido.

    Además de conectividad vía WiFi, puertos HDMI y USB, actualizaciones automáticas y control móvil.

    Modelos y especificaciones

    Para responder a distintos espacios dentro del hogar, la nueva línea se estructura en tres tamaños iniciales.

    Aiwa Roku TV 32”: diseñado para espacios compactos, ofrece resolución HD, tecnología Dolby Audio y un diseño liviano y funcional.

    Aiwa Roku TV 40”: orientado a dormitorios o salas de estar, cuenta con una pantalla más amplia, resolución FHD, Dolby Audio y un panel con amplio ángulo de visión.

    Aiwa Roku TV 43”: pensado para espacios compartidos, ofrece resolución FHD, Dolby Audio, un mayor tamaño de pantalla y brillo optimizado para la reproducción de colores.

    Disponibilidad y precios sugeridos

    Los modelos Aiwa Roku TV ya se encuentran a la venta en Mercado Libre, Falabella, Ripley, Paris, Walmart, la tienda online oficial de AiwaChile.cl y en la red de clientes regionales de la marca.

    Asimismo, se informó que a partir del segundo semestre se sumarán modelos de 50”, 58”, 65”, 70” y 86”.

    Los precios sugeridos para el mercado local son: 32” (HD) a $129,990, 40” (FHD) a $159,990 y 43” (UHD) a $179,990.

    Lee también:

    Más sobre:RokuAiwaStreamingTelevisoresRoku TVAlexaGoogle HomeAiwa Roku TV 32”Aiwa Roku TV 40”Aiwa Roku TV 43”TecnologíaHDFHDUHDChile

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