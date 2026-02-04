SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    La operación retorno de Sonos: prometen una oleada de nuevos productos para borrar el trauma de su app

    Tras un periodo para el olvido, marcado por una actualización de software que enfureció a sus usuarios más leales y desplomó su reputación, la firma de audio busca recuperar la confianza a punta de hardware.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Si eres usuario de Sonos, es probable que todavía tengas pesadillas con lo que ocurrió el año 2024. Lo que debía ser una actualización rutinaria de su aplicación se convirtió en uno de los desastres de relaciones públicas más grandes en la historia reciente de la tecnología de consumo.

    Funciones básicas desaparecieron, sistemas se “brickearon” y la confianza en una marca que se jactaba de que sus cosas “simplemente funcionaban”, se evaporó.

    Pero la compañía, liderada por Tom Conrad, quiere dar vuelta la página de una vez por todas. Y la estrategia elegida es la más vieja del libro: si el software falla, que el hardware salve.

    Según un reporte de Bloomberg, Sonos está preparando un agresivo plan de lanzamientos para 2026, diseñado no solo para mejorar sus ingresos, sino para convencer a sus clientes de que vale la pena quedarse en el ecosistema.

    Más que solo parlantes

    El reporte indica que la compañía planea lanzar “varios productos nuevos” este año.

    Aunque los detalles específicos se mantienen en secreto, la industria lleva tiempo especulando hacia dónde apunta la firma de Santa Bárbara.

    Lo que se rumorea desde hace años es un dispositivo de streaming de video (un set-top box al estilo Apple TV o Roku), que integraría el sonido de la marca directamente en la interfaz del televisor.

    Sería una movida lógica para convertirse en el centro neurálgico de la sala de estar, y no solo en el periférico de audio.

    Además, se espera una renovación de sus barras de sonido de gama alta (la sucesora de la Arc es un pendiente) y quizás una expansión en su línea de audífonos, tras el lanzamiento de los Sonos Ace, que tuvieron una recepción mixta: excelente sonido, pero lastrados por la app.

    El desafío de la confianza

    El problema para Sonos es que ya no basta con que el parlante suene increíble. La crisis de la aplicación demostró que el hardware es un capricho caro si el software que lo controla no responde.

    El reporte de Bloomberg subraya que estos lanzamientos son críticos. La compañía necesita demostrar que ha arreglado los cimientos de su plataforma.

    Vender un nuevo gadget premium de 500 o 900 dólares requiere que el comprador confíe en que podrá subir el volumen sin tener que reiniciar el router o esperar a que la app deje de colapsar.

    2026 será el año del juicio final para Sonos. Tienen la ingeniería de sonido, tienen el diseño, pero ahora deben demostrar que han recuperado el respeto de sus usuarios.

