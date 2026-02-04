Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

Un teléfono flagship, o “buque insignia”, es el modelo tope de gama anual de una marca.

Se trata de los celulares que concentran las últimas innovaciones tecnológicas y representan lo máximo en rendimiento.

A vuelo de pájaro, tienen procesadores premium (Snapdragon 8 Elite, A19 Pro), pantallas AMOLED con altas tasas de refresco (120-144 Hz), cámaras versátiles con IA (sensores de 200 MP+), baterías grandes (>5000 mAh) con carga rápida/inalámbrica y materiales premium como titanio o cristal.

También sus precios son elevados, por sobre los $900.000 CLP en todos los casos.

Este es un repaso proverbial por los pesos pesados que llegaron a las vitrinas en Chile durante 2025.

(Entre paréntesis.

El Google Pixel 10 Pro -con su renacimiento gracias a TSMC- fue el teléfono de 2025 en mercados como el estadounidense y europeo, ampliamente elogiado por voces autorizadas de medios y creadores como The Verge, CNET, MKBHD y el NYTimes; pero no llegó a Chile de manera oficial por lo que queda fuera de este recuento.)

1- Samsung Galaxy S25 Ultra: la navaja suiza

Samsung madrugó como siempre. En febrero de 2025, apenas unas semanas después del evento Unpacked global, tuvimos en Chile la serie Galaxy S25.

El S25 Ultra rozó la perfección en hardware, su pantalla fue lo mejor de la industria (aparece primera en el sitio de pruebas DXOMARK), consolidó el dominio del zoom óptico de largo alcance, el modo de escritorio (DeX) y la integración del S-Pen, situándose como la alternativa por defecto para el “power user” de Android.

Mención aparte: en agosto llegaron los renovados plegables de la serie Galaxy Z, que si bien no reinventaron la rueda, por primera vez dejaron de sentirse frágiles y se llevaron las miradas, sobre todo el Fold7, por consistencia y software multitarea.

Samsung Galaxy S25 Ultra Precio Puede cambiar Vendido por En stock Desde $1.329.990 Samsung Comprar

2- iPhone 17 Pro: team iOS

Septiembre trajo la renovación de Cupertino con la serie iPhone 17.

Los modelos 17 Pro y 17 Pro Max empujaron los límites en video, selfie (sus cámaras lideran el ranking DXOMARK) y potencia con el chip A19, que alcanzó nuevas cumbres de eficiencia energética.

Los medios especializados destacaron las nuevas funciones de edición espacial y calificaron al equipo unánimemente como “el teléfono más completo y fiable del mercado”.

Apple iPhone 17 Pro Precio Puede cambiar Vendido por En stock Desde $1.429.990 Apple Comprar

3- Huawei Pura 80 Ultra: potencia china

Huawei sigue jugando en su propia liga y demostró que no necesita a Google para vender hardware de gama alta y situarse como el número uno en fotografía (ranking DXOMARK).

El Pura 80 Ultra llegó con un sensor de 1 pulgada y un sistema de lente retráctil mejorado que, para muchos puristas, sigue siendo la mejor cámara de bolsillo del mercado, especialmente en fotografía nocturna y macro.

Huawei Pura 80 Ultra Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.199.990 Huawei Comprar

4- Xiaomi 15 Ultra: Leica para las masas

La colaboración con la firma de fotografía alemana Leica alcanzó su madurez. El Xiaomi 15 Ultra también cuenta con un sensor principal de 1 pulgada, imbatible en rango dinámico y profundidad natural.

Si te gusta la fotografía “seria” y disparar en RAW, esta es la opción. Su capacidad de grabar video en Log de 10 bits lo convierte en una gran herramienta para creadores de contenido. El Kit de fotografía -que se vende por separado- aparte de bello, es un must.

Xiaomi 15 Ultra Precio Puede cambiar Vendido por En stock $1.299.990 Xiaomi Comprar

5- Honor Magic7 Pro: la sorpresa en autonomía

Honor continuó su agresiva expansión en el mercado chileno, trayendo su buque insignia durante el primer trimestre, poco después de su anuncio global.

Su gran plus es una batería de silicio-carbono que, además de ser donde la marca más innova, domina a la competencia.