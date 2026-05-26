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    Falabella reordena directorios de cuatro filiales: Juan Pablo Del Río deja Sodimac

    El grupo anunció cambios en los directorios de Sodimac, Falabella Retail, Tottus y Falabella Inversiones Financieras, mesas que reducirán sus integrantes de 9 a 7. En cada uno de ellos participará el presidente de la compañía y el CEO corporativo. A Tottus entrará el ex CEO de Walmart. En Sodimac sale el histórico presidente de la empresa, Juan Pablo del Rio Goudie.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Grupo Falabella anunció este martes que realizará ajustes en los directorios de cuatro de sus filiales: Falabella Retail, Sodimac, Falabella Inversiones Financieras (FIF) y Tottus. Todas estas unidades de negocio renovarán sus mesas directivas “con el objetivo avanzar hacia una organización más ágil y flexible, que potencie la captura de las sinergias naturales entre sus distintos negocios al interior del ecosistema“, explicó la empresa en un comunicado.

    Uno de los principales cambios anunciados es la disminución del número de directores, de nueve a siete. Dos de esos asientos serán ocupados en todas las filiales por el presidente del directorio de Falabella, Fernando de Peña Yver y el CEO corporativo del grupo, Alejandro González Dale. Esto último “para asegurar la captura de valor y potenciar el ecosistema”, justificó la empresa.

    “Lo que buscamos a través de esta renovación es potenciar el ecosistema Falabella y su desafío de crecimiento con miradas frescas y expertas, que aporten a alcanzar los objetivos ambiciosos que nos hemos impuesto en cada una de las unidades de negocio”, señaló Fernando De Peña, presidente del directorio de Falabella, quien asumió el marzo de este año.

    Dentro de cada directorio se incorporarán nuevos profesionales:

    Al directorio de Falabella Retail se unirá Alex Szapiro, ejecutivo que lideró las operaciones de Amazon y Apple en Brasil, y que actualmente se encuentra ligado a Softbank en ese país. Asimismo, ingresará Iñigo del Llano, quien se ha desempeñado en Inditex, matriz de Zara, y quien ha estado ligado al El Corte Inglés y a Adolfo Domínguez.

    Con esto, el directorio de Falabella Retail estará compuesto (además de De Peña y González) por Szapiro, del Llano, Juan Pablo Montero, Georgianna Cuneo y Sebastián Arispe.

    En Tottus, el directorio incorporará a Gonzalo Gebara, ex CEO de Walmart en Chile y Canadá. Actualmente, es CEO de La Serenísima, una de las empresas de productos lácteos más importantes de Argentina. También llegará Ignacio Caride, quien tiene más de 20 años de experiencia en retail en empresas como Mercado Libre y Walmart.

    La mesa directiva de Tottus se completa con Cristóbal Hurtado, Francisca Díaz del Río y Jesica Duarte.

    En Falabella Inversiones Financieras (FIF) se integrará Fernando Carvalho, con experiencia en Banco Santander y NEON, donde actualmente se desempeña como CEO. Lo acompañan en el directorio Juan Fernández, Julio Fernández, Carlo Solari y Rodrigo Debesa.

    Juan Pablo del Río se despide de Sodimac

    Por su parte, en Sodimac se incorporará Adolfo Villagómez, que cuenta con una larga trayectoria en Home Depot; y Alfonso Márquez de la Plata, director de empresas que pasó por Derco e Inchcape. Sandro Solari, Diego del Río y Alejandro Puentes serán los otros miembros del directorio.

    El histórico presidente de Sodimac, Juan Pablo del Río Goudie, anunció su decisión de no volver a postularse para el cargo que ocupó por cerca de 30 años, en la renovación que se realizará el 8 de junio. De acuerdo al comunicado de la empresa, esta determinación fue tomada “para concentrarse en su nuevo rol de director e integrante del comité de directores de la compañía matriz de Sodimac”.

    El empresario ingresó al directorio de Sodimac en 1986, y varios años después asumió como presidente de la mesa, sucediendo a su padre, José Luis del Río Rondanelli. Padre e hijo habían sido hasta ahora los únicos presidentes de Sodimac, desde que fue adquirida por esa familia, que fusionó la cadena a Falabella en 2003.

    Desde la compañía destacaron el rol de Juan Pablo del Río en la internacionalización de la empresa, siendo el primer retailer chileno en ingresar a Colombia, al asociarse con el Grupo Corona. Posteriormente, Sodimac ingresó a otros países como Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y México. Además, resaltaron su rol como impulsor de sostenibilidad para la compañía.

    El actual director de Sodimac, exgerente general corporativo de la empresa y exgerente general del Grupo Falabella, Sandro Solari, resaltó que “Juan Pablo del Río no solo ha compartido sus conocimientos y visión estratégica, sino que ha dejado una huella profunda en la manera de construir empresa: promoviendo una cultura distintiva centrada en las personas, y consolidando una gestión responsable que genera valor sostenible para la organización y su entorno”.

    De Peña se refirió a todos aquellos que dejaron los directorios de las filiales, señalando que “el directorio de Grupo Falabella agradece a los miembros que terminan sus funciones. Gracias a su profunda dedicación, cada uno de los negocios ha logrado posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados”.

    Más sobre:EmpresasFalabellaSodimacJuan Pablo del RíoEjecutivosDirectorio

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