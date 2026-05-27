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    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional en busca del liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores

    Los Piratas ya están clasificados a los octavos de final, pero luchan por ser líderes de su apartado y tener un mejor sorteo. Sigue aquí los detalles del encuentro.

    Futbol, Coquimbo Unido vs Nacional. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El jugador de Coquimbo Unido Francisco Salinas, es fotografiado durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, Chile. 08/04/2026 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Nacional. Group Stage, Libertadores Cup 2026. Coquimbo Unido player Francisco Salinas, is photographed during a Copa Libertadores Group B match played at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile 08/04/2026 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    Nacional 1-0 Coquimbo Unido

    Remate de Coquimbo

    45′+4´- Vadalá le pega al primer palo. Ataja muy bien el portero de Nacional.

    Tarjeta Amarilla

    45′+3′. Rogel es amonestado en Nacional por reclamos.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 6 minutos más a esta primera parte.

    Tarjeta Roja

    44′. Viera es expulsado por la fea falta contra Salinas.

    VAR

    43′. El juez Rodríguez va a revisar la falta de Viera para ver si cambia de color la tarjeta.

    Tarjeta Amarilla

    41′. Viera es amonestado en Nacional por falta.

    Se salva Coquimbo

    37′. Gómez queda solo y dispara. Ataja Flores.

    Todos reclamaron en Coquimbo

    En el otro partido...

    Tolima y Univesitario igualan sin goles. Con este resultado, Coquimbo pasa primero, Tolima segundo y Nacional al repechaje de la Sudamericana.

    Tiro de Coquimbo

    27′, Chandía termina una contra con un disparo. Rebota en la defensa uruguaya.

    Nuevo intento

    20′. Un córner servido al primer palo. Saca la defensa de Nacional.

    Intenta Coquimbo

    15′. La pelota es metida dos veces al área uruguaya. El portero repele con los puños.

    Tarjeta Amarilla

    11′. Glaby es amonestado en Coquimbo por falta.

    La apertura de la cuenta

    El gol de Nacional

    6′. Gómez ejecuta un perfecto tiro libre y la clava en un rincón imposible para Flores.

    Goooooooooooooool de Nacional

    La primera del local

    3′. Dos Santos le pega desde fuera. Ataja Flores.

    Comienza el partido

    Nacional y Coquimbo ya se enfrentan en Uruguay.

    El 11 de Coquimbo

    La formación del local

    Busca una victoria

    Nacional necesita ganar para al menos meterse en el repechaje de la Copa Sudamericana.

    Ya está clasificado

    Coquimbo ya se encuentra en octavos de final. Pero busca quedarse con el primer lugar del grupo.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera

    Más sobre:CoquimboCoquimbo UnidoNacionalNacional vs Coquimbo UnidoCopa LibertadoresFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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