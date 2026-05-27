En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional en busca del liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores
Los Piratas ya están clasificados a los octavos de final, pero luchan por ser líderes de su apartado y tener un mejor sorteo. Sigue aquí los detalles del encuentro.
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Nacional 1-0 Coquimbo Unido
Remate de Coquimbo
45′+4´- Vadalá le pega al primer palo. Ataja muy bien el portero de Nacional.
Tarjeta Amarilla
45′+3′. Rogel es amonestado en Nacional por reclamos.
Descuentos
45′. Se agregaron 6 minutos más a esta primera parte.
Tarjeta Roja
44′. Viera es expulsado por la fea falta contra Salinas.
VAR
43′. El juez Rodríguez va a revisar la falta de Viera para ver si cambia de color la tarjeta.
Tarjeta Amarilla
41′. Viera es amonestado en Nacional por falta.
Se salva Coquimbo
37′. Gómez queda solo y dispara. Ataja Flores.
Todos reclamaron en Coquimbo
En el otro partido...
Tolima y Univesitario igualan sin goles. Con este resultado, Coquimbo pasa primero, Tolima segundo y Nacional al repechaje de la Sudamericana.
Tiro de Coquimbo
27′, Chandía termina una contra con un disparo. Rebota en la defensa uruguaya.
Nuevo intento
20′. Un córner servido al primer palo. Saca la defensa de Nacional.
Intenta Coquimbo
15′. La pelota es metida dos veces al área uruguaya. El portero repele con los puños.
Tarjeta Amarilla
11′. Glaby es amonestado en Coquimbo por falta.
La apertura de la cuenta
El gol de Nacional
6′. Gómez ejecuta un perfecto tiro libre y la clava en un rincón imposible para Flores.
Goooooooooooooool de Nacional
La primera del local
3′. Dos Santos le pega desde fuera. Ataja Flores.
Comienza el partido
Nacional y Coquimbo ya se enfrentan en Uruguay.
El 11 de Coquimbo
La formación del local
Busca una victoria
Nacional necesita ganar para al menos meterse en el repechaje de la Copa Sudamericana.
Ya está clasificado
Coquimbo ya se encuentra en octavos de final. Pero busca quedarse con el primer lugar del grupo.
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