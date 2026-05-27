En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional en busca del liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores

Futbol, Coquimbo Unido vs Nacional. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El jugador de Coquimbo Unido Francisco Salinas, es fotografiado durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, Chile. 08/04/2026 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Nacional. Group Stage, Libertadores Cup 2026. Coquimbo Unido player Francisco Salinas, is photographed during a Copa Libertadores Group B match played at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile 08/04/2026 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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