Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor

Un ajuste a la baja en las proyecciones de ingresos entregó el gobierno en su última presentación del Informe de Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre del 2026.

De acuerdo al texto, en base al escenario macroeconómico actualizado y a la ejecución de ingresos observada durante el primer trimestre, la proyección de ingresos totales del Gobierno Central para 2026 asciende a $78.814.783 millones (21,7% del PIB), resultando en una variación de 4,6% real anual. Este monto es inferior en $347.747 millones respecto de lo proyectado en el IFP previo.

En el desglose de esos menores ingresos, el Informe hace una estimación más conservadora de los ingresos provenientes de la ley de Cumplimiento Tributario. Si en el informe anterior, que se realizó el gobierno de Boric se proyectaba ingresos por 0,7% del PIB ahora se espera sólo un rendimiento de 0,1% del PIB.

En el análisis de Hacienda se argumenta que los antecedentes disponibles muestran una materialización inferior a la prevista en el impuesto a la renta y el IVA, mientras que las medidas transitorias alcanzaron en torno a un 18% de lo estimado.

Por su parte, se establece que los ingresos asociados a altos patrimonios, tributación internacional y fiscalización multijurisdiccional no disponen aún de métricas de seguimiento que permitan evaluar su impacto. “Dado lo anterior es apropiado introducir un ajuste prudencial en los supuestos de recaudación asociados a la Ley de Cumplimiento Tributario, para resguardar la trayectoria de las proyecciones fiscales”.

En contraste, se informó que la tributación de la minería privada se revisa al alza, impulsada principalmente por un mayor precio esperado del cobre. Esto compensa parcialmente la revisión a la baja del resto de contribuyentes. Así, la recaudación de la minería privada crecería 27,6% real anual en 2026, favorecida además por un tipo de cambio más depreciado que el contemplado en el informe previo.

Así, si se compara entre el informe del cuatro trimestre del 2026 con este del primer trimestre, los ingresos previstos por la minería suben casi US$1.200 millones, pero si se compara con lo que se estimaba de recaudación en el informe del tercer trimestre, cuando se elaboró el presupuesto 2026, el aumento en los ingresos es de US$2.000 millones.

En cuanto a las proyecciones en el precio del cobre, Hacienda elevó el precio desde US$5,15 la libra a US$5,46 la libra.

Si este es una buena noticia para el fisco, lo negativo es que el gobierno con la actualización de sus proyecciones deberá pedir una mayor endeudamiento para hacer frente a los compromisos 2026.

De acuerdo a un análisis de Scotiabank, el gobierno aumentó la estimación de déficit fiscal efectivo para 2026 en US$ 1,9 billones con respecto a lo considerado en el IFP del cuarto trimestre del 2025, principalmente por el reconocimiento de compromisos vigentes, normalmente no considerados, compensado en parte por el ajuste fiscal ejecutado a la fecha.

Ahora, mencionan también que por el lado de los ingresos, se ajustó a la baja la proyección para el año en cerca de US$ 380 millones, principalmente por un ajuste en los ingresos tributarios no mineros que fue compensado solo parcialmente por mayores ingresos mineros (cobre y litio) ante los supuestos introducidos en el informe. Con esto, el déficit efectivo empeoró en 0,6% del PIB, pasando de –1,8 a – 2,4%.

Dada esta situación es que Scotiabank, dice que “considerando los mayores ingresos mineros y el proyecto de Reconstrucción, estimamos mayores necesidades de financiamiento por US$ 3,2 mil millones”.

PIB en distintos escenarios

Una de las promesas que entregó el gobierno de José Antonio Kast es que al término de su gobierno el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile iba a estar creciendo al 4%. Sin embargo, en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026 se entregan tres escenarios: base, pesimista y optimista.

En ninguno de ellos, el gobierno ve que se logra la meta de crecer al 4% al final del período.

En el primero de ellos, que es el escenario base, el gobierno prevé un crecimiento promedio de 2,2% finalizando su cuarto año con una expansión de 2,2%. “Esta es una proyección pasiva, es decir no incluye los efectos de las medidas que estamos tomando para impulsar el crecimiento”, respondió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz ante la pregunta de la prensa sobre por qué no se ve un crecimiento de 4% al final de su periodo.

En el informe se describe el escenario pesimismo y optimistas. De acuerdo a ese análisis, el primer escenario tiene como base una agudización y extensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con afectación tanto del tráfico de combustibles como de la capacidad productiva de la extracción de petróleo. “En este escenario se prevé un mayor precio del petróleo, que se mantiene por más tiempo. Una vez resuelto el conflicto, el precio convergería a niveles más altos a los niveles previos al conflicto por la pérdida de capacidad de producción”, puntualizó.

Asimismo, se menciona que “el crecimiento mundial se ajustaría a la baja, lo cual se traduciría en una menor demanda mundial por cobre y un menor impulso externo. Así, las exportaciones se ajustan a la baja y el tipo de cambio se deprecia. Con el precio más alto de los combustibles, la demanda interna disminuye por un menor consumo. Las inversiones en el sector minero y energético mantendrían su impulso, ya que tienen proyecciones de más largo plazo. Con esto, las importaciones no sufrirían mayores variaciones. Finalmente, la cuenta corriente se ajusta a la baja”.

En este escenario, el crecimiento promedio del gobierno de Kast sería de 2,1% llegando al 2,2%.

El segundo escenario considera un mayor impulso interno principalmente por un aumento de la inversión, ya que “la implementación de políticas que mejoran la competitividad tributaria y la eficiencia en la administración de los permisos abarcaría a más sectores que el minero y energético”, señala el informe.

A la vez, se resalta que “este mayor dinamismo incrementaría el consumo, con lo cual la demanda interna crece”.

Con este escenario, el PIB promedio sería de 2,8%, llegando a 3,1% al 2029.