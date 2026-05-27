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    Asociación de Isapres tiene nueva presidenta: Melissa Hohmann, la abogada que denunció la colusión de las farmacias

    La profesional de 43 años reemplazará a Gonzalo Arriagada desde el 1 de junio, en la reciente fase que inició la industria, ahora en equilibrio. La nueva líder de las isapres fue quien denunció la colusión de las farmacias hace casi 20 años. Hoy es socia directora de Hohmann y Asociados, donde hasta este mes trabaja con su padre, el exministro de Transportes. Eso cambiará la próxima semana.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Asociación de Isapres tiene nueva presidenta: la abogada Melissa Hohmann liderará la nueva etapa del gremio

    Gonzalo Arriagada no será más el presidente de la Asociación de Isapres. El próximo 1 de junio asumirá ese cargo la abogada Melissa Hohmann Hewstone (43 años).

    “Su llegada a Isapres de Chile sella el período de ajustes normativos y coincide con una nueva etapa para el sistema, marcada por el impulso de iniciativas orientadas a fortalecer la experiencia y beneficios para los afiliados”, comentó el gremio que hoy reúne a las isapres Colmena, Consalud, Cruz Blanca y Nueva Masvida, tras ser consultado por este nombramiento.

    Lo cierto es que la presidencia de la Asociación siempre la ha ejercido un ejecutivo independiente, que no pertenece a ninguna de las aseguradoras de la industria. Pero dada la contingencia que ocurrió en los últimos años, cuando las isapres atravesaron por el momento más difícil que les ha tocado enfrentar desde su creación, Arriagada asumió el mando en agosto de 2023, pese a ser también presidente de Nueva Masvida.

    Por eso, ya cuando las isapres dieron por terminada la etapa más compleja de la crisis, una vez aprobada la ley corta, comenzaron la búsqueda de un nuevo presidente, y también de un nuevo gerente general, tras la renuncia de Gonzalo Simon, en noviembre de 2024.

    El plan era hacer una redefinición estratégica del gremio, pues sos socios estimaron que se había cerrado una etapa y la idea era buscar un reemplazo que pudiera reposicionar a la Asociación, de cara a nuevos y distintos desafíos que vendrían.

    La búsqueda fue larga, debido a la misma contingencia que ha enfrentado el sector en los últimos años, pero ahora salió humo blanco. Desde el próximo lunes Hohmann empezará a liderar oficialmente al gremio, en un momento en que las isapres ya alcanzaron el equilibrio económico y se proyectan para un cambio de etapa, el que vendrá de la mano de la nueva presidenta, quien precisamente se ha especializado en asesorar en materias de asuntos corporativos y compliance a compañías, directivos y organizaciones gremiales. También tiene trayectoria en experiencia de los usuarios.

    El actual presidente del gremio, Gonzalo Arriagada, valoró la incorporación de Hohmann: “Estos últimos años han sido desafiantes para la isapres, que debieron adecuarse a nuevas exigencias y regulaciones para mantener el sistema operativo, cumpliendo siempre con los compromisos de acceso, protección financiera y libertad de elección de los beneficiarios. Hoy estamos en una nueva fase y estamos convencidos de que la experiencia y trayectoria de la nueva presidenta serán un aporte importante para seguir fortaleciendo el rol del gremio y sus desafíos futuros”.

    Por su parte, la próxima presidenta de Isapres de Chile, Melissa Hohmann, comentó que “mi trayectoria se ha centrado en apoyar la relación entre distintos sectores e industrias, sus entornos y las personas. En esta nueva etapa, y desde la seguridad social, espero contribuir a fortalecer el rol de las isapres como actores clave del sistema de salud, impulsando una mirada centrada en las personas, en el acceso oportuno a soluciones de calidad y en mejoras que generen un impacto sanitario concreto para los beneficiarios”.

    Quién es Melissa Hohmann

    La nueva líder de las isapres estudió derecho en la Universidad de Chile y luego cursó un magíster en derecho de la empresa en la Universidad de Los Andes y un senior MBA en la misma casa de estudios.

    Según publicó El Mostrador en 2009, fue ella quien en 2008, cuando tenía 25 años, presentó una denuncia en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde mostraba cómo las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde venían aumentando de manera muy similar sus precios del anticonceptivo Marvelon 20. Esa denuncia fue la que empujó a la FNE a iniciar una investigación que terminó con las tres principales cadenas de farmacias condenadas por colusión.

    Desde 2012, y hasta la actualidad, Hohmann es socia directora de Hohmann y Asociados, sociedad que se dedica a servicios de relaciones públicas y comunicaciones, donde su padre, el exministro de Transportes durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Claudio Hohmann, es managing director.

    Según el Linkedin de Hohmann y Asociados, se especializan principalmente en “comunicación presencial, storytelling corporativo, reputación empresarial, cultura corporativa, análisis de entorno político y sostenibililidad”. Pero desde la próxima semana Hohmann dejará la firma, dado que tendrá dedicación exclusiva a su cargo de presidenta del gremio.

    En su perfil de la red social, Melissa Hohmann describe lo que piensa y en lo que trabaja. “Creo en el poder de las ideas bien articuladas para movilizar organizaciones, construir legitimidad y generar confianza. A partir de esa convicción, llevo más de 13 años asesorando a líderes empresariales en la construcción de posicionamiento estratégico y reputación”.

    Allí agrega que trabaja “directamente con CEOs, equipos ejecutivos y directorios, apoyándolos en la navegación de entornos complejos y en la comunicación efectiva de sus decisiones”, y que tiene “profundo conocimiento del mundo regulatorio, corporativo y gremial”.

    Además, asegura que “estoy convencida de que los desafíos de hoy requieren más estrategia y más relato, no menos. Me interesa estar donde ambas se crucen”.

    Desde la Asociación de Isapres explicaron que “durante los primeros días de su gestión, Melissa Hohmann se enfocará en profundizar el diagnóstico del sector y fortalecer el trabajo colaborativo con los distintos actores del sistema de salud”.

    Más sobre:IsapresAsociación de IsapresIsapreMelissa Hohmann

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