Maximiliano Luksic: “Tenemos que trabajar en que el gobierno entienda que ellos nos necesitan a los municipios”

Fue uno de los primeros alcaldes afines al gobierno que alzó la voz en contra de los ajustes presupuestarios del Ejecutivo en materia de salud primaria.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, insistió en esa ofensiva y abordó otra de las materias que ha enfrentado a jefes comunales y al gobierno: la merma que traería al Fondo Común Municipal la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda que contempla la megarreforma.

“Es importante que también nos tomen en cuenta en las decisiones”, dice el alcalde sobre el gobierno.

No están contentos los alcaldes con el tema de los recortes y las contribuciones...

Por supuesto nadie va a estar contento con los recortes. Como comisión de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) hemos estado peleando por los recortes que se han anunciado. Hoy la salud, específicamente la Atención Primaria de Salud (APS), tiene ya una escasez de recursos. Ya está exigido el servicio y cualquier recorte no es una buena noticia. Ahí es donde nosotros hemos hecho el llamado a que se reflexione y que se evalúen los recortes. En la reunión del lunes con la ministra de Salud se nos dijo que es un hecho que los recortes vienen. Nosotros seguiremos defendiendo nuestra posición.

La ministra May Chomali dijo que desde el Minsal son APS lovers.

Lo dijo. Fue clara en que los recortes son un hecho y que los servicios sociales de salud no van a ser tocados y que no habrá efecto en los beneficios que están recibiendo los vecinos en la APS. Pero va a haber reajustes que vamos a tener que asumir los municipios y ahí tenemos que prepararnos cada uno a ver cómo hacemos la eficiencia necesaria para operar en base a los recortes, que van a ser más administrativos, pero que van a tener efecto.

No todos los municipios tienen la misma realidad económica...

Ese es un punto que hemos hecho saber. Por ejemplo, en Huechuraba podemos ajustarnos hasta cierto nivel, pero hay otros que no tienen esa capacidad. Es importante que desde el ministerio y la AChM se busque la manera de cómo apoyarlos, por el tema de salud o por las contribuciones.

Sobre la exención de contribuciones, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, afirmó en La Tercera que no está contemplado compensar la merma que se produzca en las arcas de cada municipio. ¿Hay un cálculo de las prestaciones que no podrían seguir entregando las municipalidades por este tema?

En Huechuraba nos afecta en $ 1.200 millones, mucho dinero. Como ya se había anunciado, hemos tomado medidas para mitigar estos efectos. Hemos dicho a los vecinos que no habrá cambio en los servicios sociales que entrega la municipalidad, vamos a ir buscando maneras de cómo hacerlo. Hoy yo puedo surfear esta ola, pero hay municipios que no pueden hacer eso.

¿Los $ 1.200 millones los dejarán de recaudar por lo de la exención de contribuciones?

Sí, eso es lo que a nosotros nos afecta.

¿Se está conversando con la Subdere? Figueroa proponía, por ejemplo, liberar a algunos municipios de la obligación de enviar cartas certificadas por las multas del TAG.

Uno puede ir buscando eficiencias en ciertas cosas. Eso es lo que hemos propuesto. Entiendo que el Estado no se puede seguir endeudando, que hay que apretarse del cinturón y hay que buscar eficiencia. Lo que no puedo entender es que partamos por la APS y que por último se puedan evaluar los programas que se quieran recortar. Pido y pongo en la mesa que tengamos esa discusión (...). Estamos sobreexigidos en la APS y hay que trabajarlo. Tuvimos el encuentro con la ministra, se hizo una ruta de trabajo y se conformarán mesas técnicas. Por lo menos ese diálogo está y están abiertas esas puertas. Nos lo dejó claro en la reunión que tuvimos. ¿Nos dejó satisfechos? Por supuesto que no.

Mientras la ministra de Salud se reunió con los alcaldes, la AChM afirmó en una declaración que el ministro Quiroz no los ha recibido. ¿Se pliega a esa molestia?

Entiendo que la AChM ha pedido reuniones con el ministro. Por supuesto que hay un malestar de los alcaldes en pedir una reunión y que no la hayan dado.

Varios alcaldes reclaman que no hay claridad en cómo se va a compensar el Fondo Común Municipal (FCM) a raíz del cambio en contribuciones. ¿Usted lo tiene claro?

No. En sus últimas declaraciones el subsecretario Figueroa dijo que no había un mecanismo de compensación.

¿Si no hay un mecanismo de compensación, cómo planificar los meses que vienen?

Ese es el desafío que va a tener cada jefe local. Van a tener que ver cómo hacen más eficientes sus presupuestos. Tenemos que trabajar en que el gobierno entienda que ellos (nos) necesitan a los municipios. Somos las primeras líneas con las personas. Siempre he dicho que el municipio es un aliado del gobierno, sea del color político que sea. Tenemos que trabajar juntos. Es importante que también nos tomen en cuenta en las decisiones, por lo menos en las discusiones, para que sepan al final cómo nos va a afectar. Por eso es bueno tener una mirada desde el municipalismo en los recortes que se quieren hacer (...).

Sobre las contribuciones, algunos proponen que las paguen quienes tengan más recursos. ¿Está abierto a hacer esa distinción?

Estoy de acuerdo a que no se le cobre a los adultos mayores pero sí digo que en el Senado se haga la indicación adecuada para que paguen los que puedan pagar.

¿Entonces, es de la idea de que se haga una distinción respecto a los adultos mayores que tengan cierto patrimonio?

El Senado tendrá que hacer esas indicaciones. El que pueda pagar (la contribución), tiene que pagarla.