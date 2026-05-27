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    El DT de O’Higgins Lucas Bovaglio se entusiasma en la Copa Sudamericana: “Un equipo ilusionado no tiene techo”

    El técnico de la escuadra celeste comentó la historia victoria de los rancagüinos ante Millonarios, en Colombia. “No avanzar hubiera sido una injusticia muy grande”, advirtió el DT.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El DT de O'Higgins de Lucas Bovagliose entusiasma en la Copa Sudamericana. FOTO: Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Era una noche de emociones para O’Higgins de Rancagua. El equipo celeste consiguió una histórica victoria de 2-1 sobre Millonarios, en Colombia, resultado que le permitió al equipo chileno clasificar a los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

    En la conferencia de prensa tras el duelo en Bogotá, el entrenador argentino Lucas Bovaglio no escondió su satisfacción tras conseguir el primer triunfo de los celestes en el país cafetalero, en competiciones internacionales.

    “Los chicos trabajaron mucho para estar acá y al fin se hizo. Al final el partido se jugó más en la parte defensiva que ofensiva, pero no teníamos otra opción. Yo tenía una enorme fe en lo que podía suceder esta noche. Y bueno. Fue un gran mérito de los chicos. Realmente hicieron un buen partido”, advirtió el transandino.

    La escuadra nacional se fue en ventaja de 2-0 en la primera mitad. Sin embargo, supo contener la presión del Embajador y se llevó un marcador de 2-1 que le permitió meterse en la siguiente ronda.

    “Salió muy bien el plan de juego. Los chicos no sucumbieron ante el esfuerzo del equipo rival. Les dije a los chicos que en algún momento nos vamos a tocar sufrir, pero salimos bien de esa situación. Si no avanzábamos hubiera sido una injusticia muy grande, porque la fase del grupo que hicimos fue muy buena. Y si nos quedábamos sin nada no nos hubiéramos quedado tranquilos. Pero bueno, el de arriba se acordó de nosotros”, dijo el exentrenador de Palestino.

    Van por más

    Consultado sobre el techo de su equipo, Bovaglio advirtió que “es imposible no ilusionarse con lo que entregan estos chicos. Yo insistí mucho en los primeros entrenamientos, en las primeras charlas grupales, con este grupo que teníamos que ir en búsqueda de un año que quede en la historia. El destino dirá, cuando lleguemos a diciembre, si efectivamente va a ser así. Nos ha tocado, en este camino que estamos transitando, vivir momentos muy lindos, como aquella noche en Bahía, como esta clasificación. Ojalá tengamos preparado en el camino algo más grande todavía. Yo la verdad que me ilusiono o a la par de los jugadores. Lo he dicho ya en alguna oportunidad, un equipo ilusionado no tiene techo. Ahora hay que ganar el martes a Everton, quedar segundo e ir en búsqueda del otro torneo. Hay un apetito de competir y de ir por más. Así que Dios dirá, hasta donde llegue este grupo, el de arriba lo sabe”.

    Asimismo, el DT agregó que “hemos tenido partidos en los que fallamos, hemos tenido partidos que uno hubiese deseado más y nos costó, pero hoy aparecieron caras nuevas, que no venían jugando regularmente, y cumplieron. Eso nos permite seguir gestionando al grupo, preparándolo para competir en todos los frentes. Hoy se podría haber caído el primero, que era quedar eliminados, y este grupo todavía sostiene todas las competencias abiertas. Seguiremos compitiendo y veremos hasta dónde podremos llegar”.

    Además, el adiestrador de los rancagüinos entregó la receta que ocupó para derribar al popular cuadro colombiano: “teníamos estudiado a Millonarios. Ese 5-3-2 que nos mostró hoy, fue el mismo que mostró en Rancagua. Ese partido estratégicamente lo jugamos muy bien y en la liga chilena hay tres o cuatro equipos que juegan con el mismo sistema. Les dije a los chicos que tenemos que hacer exactamente lo mismo, los laterales tienen que estar jugando bajo, van a recibir siempre libre, si nos salta a buscar en la presión afuera a un lateral un volante, adentro vamos a tener un volante libre, si saltaba el lateral volante íbamos a tener un extremo mano a mano con un stopper. Después, teníamos que aprovechar las pelotas paradas. O sea, a Millonarios nosotros allá le abrimos el partido de una pelota parada, hace pocos días atrás en el partido Copa se lo empatan de la misma manera. Habíamos visto que le habían hecho muchos goles de táctica fija y trabajamos para ver si lo podíamos sorprender en ese aspecto. Hay veces que no sale nada y otras en que salen las cosas como hoy”.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO'Higgins de RancaguaMillonarios de ColombiaLucas Bovaglio

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