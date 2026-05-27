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    Rector Juan Carlos de la Llera: “La dirección de la Universidad Católica va a ser siempre muy cercana a lo que la encíclica ha planteado”

    Esta semana el pontífice León XIV publicó “Magnifica humanitas”, donde advierte sobre la inteligencia artificial. En el programa de streaming de La Tercera, el máximo representante de la Universidad Católica aseguró que la orientación de la casa de estudios va en esa línea: "Poner a la persona humana por delante de la tecnología".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Juan Carlos De la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    El lunes, el Papa León XIV publicó su primera encíclica social, “Magnifica humanitas”, que instala un debate sobre la inteligencia artificial (IA) y la dignidad humana. Plantea el pontífice que al no poder la IA “ser considerada moralmente neutra” es conveniente “desarmarla” para “impedir que domine al ser humano”.

    A ese mensaje del Obispo de Roma, además de materias de la contingencia se refirió el rector de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por el editor de Opinión, Juan Paulo Iglesias, y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez.

    ¿Cómo leer esta encíclica?

    Es un documento extraordinariamente profundo que no es fácil de digerir en tan poco tiempo. Es una encíclica que se pone en un tema que hoy día es de extraordinaria contingencia a nivel mundial y es una especie de reformulación de la Doctrina Social de la Iglesia en un mundo moderno, donde las industrias son de otro tipo, donde ya no es el reemplazo de la fuerza humana por la máquina, sino que tiene que ver con algo muchísimo más sensible, que es la capacidad de razonamiento y procesamiento de información y datos que puede hacer el ser humano (...). Es muy atingente a lo que estamos viviendo en distintos ámbitos de la sociedad, en particular las universidades. Si uno lee entre líneas, interpela de manera muy certera a los procesos educativos y lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial, principalmente en los temas formativos.

    ¿Cuánto apoyo hay en eso en la misión formativa que tiene la Universidad Católica?

    Cumplí hace un par de meses un año como rector. Apenas entramos creamos una nueva Vicerrectoría de Inteligencia Digital, porque veíamos que este era un tema que nuestro país, también las universidades, no estaban teniendo muy al frente de la discusión (...). Acabo de terminar un viaje por Estados Unidos, otro en Escocia, mirando cómo están las universidades adoptando todos los temas de inteligencia artificial dentro de sus procesos y la verdad es que existe bastante confusión.

    ¿A partir de lo que ha visto, cómo lo están haciendo en otros países?

    No existe un modelo. Diría incluso que hay bastante contradicción en las formas en que distintas universidades lo están enfrentando. Yo lo veo como una tremenda oportunidad porque hoy día todos tenemos acceso a esas plataformas y esto nos puede producir, como universidades en Chile, un salto si es que le damos la dirección que creemos que es la más adecuada. En el caso nuestro, como Universidad Católica, la dirección va a ser siempre muy cercana a lo que la encíclica ha planteado, de poner a la persona humana por delante de la tecnología. Ese es un tema absolutamente central.

    ¿Cómo trabajar en la formación de criterio para el manejo de la IA?

    Como toda tecnología siempre hay dos caras en la moneda. Hay una cara que es positiva, de que si la tecnología es bien utilizada puede simplificar procesos, desplazando la frontera del conocimiento más allá de lo que hemos hecho hasta ahora como seres humanos (...). También está la otra cara, en que sustituya de alguna manera al pensamiento crítico humano y eso sería trágico. Lo que tiene que hacer la universidad es establecer formas de preparar y desarrollar ese pensamiento crítico en la juventud sabiendo que existe una tecnología que es utilizada por la amplia mayoría de nuestros estudiantes.

    En otro tema, ¿qué señal cree que está dando el gobierno cuando habla de recortes en educación? Hay rectores que se han quejado de que podrían verse afectados.

    Creo que a nadie le gusta obviamente que los recursos se recorten y cada uno de nosotros tiene instituciones que han demorado, en nuestro caso, 138 años para ser construida y queremos seguir desarrollándolas y progresando. Sin embargo, creo que hay discusiones que son muy relevantes que se han dado. Los 2.700, 2.800 millones de dólares que se han inyectado a la educación superior a través de la gratuidad ha sido un esfuerzo gigantesco del Estado de Chile, no de este gobierno, sino que a lo largo de distintos gobiernos y me parece un tema absolutamente central. Si hay un foco importante donde tenemos que hacer una intervención que es inmediata y requiere mucha fuerza es en la educación primaria y secundaria. Nosotros vemos las consecuencias, como universidades, de qué significa que esa educación no tenga el nivel que tiene que tener.

    Docentes que postularon a la rectoría de la Universidad de Chile debatieron en Desde la Redacción y fueron duros con declaraciones que ha hecho el Presidente José Antonio Kast en materia de educación. ¿Qué visión tiene del Presidente respecto a eso?

    Creo que gobernar cualquier organización, y un país, es increíblemente complejo. Es fácil criticar cuando uno está afuera. Cuando uno está liderando distintas cosas se da cuenta lo difícil que es manejar una universidad, en el caso nuestro. Me imagino lo complejo que es manejar un país que está lleno de necesidades, de requerimientos. Creo que el tiempo de las críticas... todavía es demasiado pronto como para poder hacer una evaluación profunda. Por supuesto que cosas como la crítica que se hizo al tema del conocimiento y la investigación que el mismo Presidente cambió y después corrigió me parece suficiente. Hay que dar un poquito de tiempo para ver qué significa el despliegue de lo que el gobierno plantea hacer (...). Yo soy una persona más bien optimista en general y positiva y con todos los gobiernos he sido de la misma manera, voy a criticar cuando haya que criticar y voy a empujar cuando haya que empujar.

    Más sobre:Desde la RedacciónUniversidad CatólicaJuan Carlos de la LleraEncícilicaPapa León XIVVaticano

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