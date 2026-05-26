Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso

A la larga lista de procesos abiertos contra el presidente colombiano Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se sumó uno más este martes por presunta participación indebida en política.

Según el diario El Colombiano, lo que ha trascendido de la apertura de investigación es que esta responde a dos mensajes recientes publicados por el mandatario en su cuenta de X.

El primero de ellos fue emitido por Petro el 24 de mayo pasado, donde en esa red social compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico al candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda, y al proyecto político del Pacto Histórico.

Este fue el mensaje: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”.

Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego.



A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real. pic.twitter.com/sUzUBlmBJj — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

El segundo mensaje, que hoy es objeto de indagación por parte de la Comisión de Acusaciones, es el siguiente mensaje publicado en X por Petro el pasado domingo junto a un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado.

Asimismo, la candidata presidencial Claudia López acudió ante la Comisión de Acusación para radicar una denuncia contra Petro por las 20 veces en que habría hecho indebida intervención en política durante el actual proceso electoral.

Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad.



Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata.



En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un… pic.twitter.com/RiDBJPRx1q — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

La exalcaldesa de Bogotá aseguró que en el documento recopiló publicaciones, declaraciones y actuaciones del mandatario que, según sostiene, constituyen un uso irregular de recursos y plataformas oficiales para afectar su candidatura presidencial y favorecer políticamente a Iván Cepeda.

“Yo aquí sustento, por lo menos, 20 indebidas intervenciones en política del presidente de la república, donde usó y abusó de recursos públicos, de presupuestos públicos, de medios de comunicación públicos, de medios de comunicación masiva para afectar de manera mentirosa, con calumnias, con difamación, con narrativas falsas, mi candidatura”, afirmó López.

El diario El Colombiano señala que la apertura de una investigación preliminar contra Petro por presunta participación en política llega en el tramo final de su mandato y revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio. La célula legislativa anunció este martes la apertura de indagaciones de oficio por las recientes declaraciones y publicaciones del mandatario relacionadas con la campaña presidencial.

En términos prácticos, indica el periódico, el margen de avance “es limitado”. La Comisión puede abrir investigación preliminar, practicar pruebas, escuchar versiones y eventualmente formular una acusación ante la Cámara, pero “históricamente sus procesos suelen extenderse durante años y rara vez desembocan en sanciones políticas o penales efectivas”. “No es casual que el organismo cargue desde hace décadas con el apodo de ‘Comisión de Absoluciones’, debido al bajo número de casos que terminan prosperando contra altos dignatarios", apunta.

A eso se suma la composición política de la Comisión. Sus integrantes responden a las mayorías y minorías de la Cámara, lo que convierte cualquier investigación contra el presidente en una disputa inevitablemente atravesada por cálculos partidistas. En el caso de Petro, el oficialismo aún conserva capacidad de influencia dentro del Congreso, mientras que sectores de oposición buscan acelerar las actuaciones antes del cierre del actual período presidencial, agrega el medio.

En tanto, analistas consultados por este diario El Tiempo coinciden en que el proceso tendría pocas posibilidades de avanzar de fondo, lo que no sería algo nuevo. De ahí que muchos la llamen “comisión de absoluciones“, reitera.

Según el analista político Jairo Libreros, lo que se busca con este tipo de movidas es “calmar a ciertos sectores de la oposición política o independientes para darles a entender a ellos, y a los ciudadanos, que la Comisión cumple con su propósito, pero difícilmente va a llegar a buen puerto“.

Al respecto, el analista político Alejandro Chala recordó que investigaciones mucho más avanzadas contra el jefe de Estado, como la relacionada con la presunta violación de topes de campaña presidencial, llevan más de dos años sin mayores avances dentro de la Comisión.