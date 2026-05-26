Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó este martes el escenario político que enfrenta el Ejecutivo ante la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y respaldada también desde el Partido Republicano.

La decisión de ambas colectividades fue adoptada luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, diera cuenta de que en el informe del cuarto trimestre de 2025 el gobierno anterior no incluyó deuda por unos US$10.500 millones para el lapso en cuestión.

En medio de la tramitación de proyectos clave para el gobierno de José Antonio Kast, como la denominada “megarreforma” o Ley de Reconstrucción Nacional, Alvarado reconoció que una eventual ofensiva parlamentaria podría afectar el clima político en el Congreso, aunque aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando su agenda legislativa.

“Yo creo que son dos cosas distintas. Indudablemente, no sería serio negar que afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y hay que aprender a trabajar en varios ámbitos a la vez”, afirmó el secretario de Estado.

Gobierno toma distancia con acusación constitucional

Consultado por la posible presentación de la acusación constitucional contra Grau, el jefe del gabinete enfatizó que se trata de una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados y que el Ejecutivo no interviene en los tiempos ni en la estrategia parlamentaria detrás de este tipo de acciones fiscalizadoras.

“Debe estar claramente establecido que una acusación constitucional es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización. Por lo tanto, está radicado en los propios parlamentarios definir los tiempos y los momentos en que presentan una acusación”, sostuvo.

En esa línea, agregó que el Ejecutivo deberá compatibilizar el avance de sus proyectos legislativos con el eventual desarrollo de la ofensiva contra el exjefe de Hacienda de la administración de Gabriel Boric.

“Si se materializa como se ha anunciado, habrá que ver cómo conjugamos la tramitación del proyecto y al mismo tiempo el desarrollo de esta acusación”, indicó.

“La megarreforma” aprobada por un voto

El vocero de Gobierno también abordó las declaraciones del senador republicano Arturo Squella, quien señaló que la llamada “megarreforma”, uno de los principales proyectos económicos y fiscales del Ejecutivo, podría aprobarse por un estrecho margen en el Senado.

Frente a ello, el biministro sostuvo que el Ejecutivo aspira a construir el mayor consenso posible, aunque advirtió que finalmente los proyectos se aprueban con las mayorías disponibles.

“A todo gobierno lo que le interesa es aprobar sus proyectos. Mientras más consenso exista, bienvenido sea, y si no hay disposición al diálogo, a encontrar soluciones comunes para mejorar el proyecto, bueno, al final del día contaremos con cuántos votos de los 50 existen para ser aprobado”, señaló.

Asimismo, insistió en que el Ejecutivo mantiene disposición a negociar con la oposición.

“Si hay voluntad y disposición seria a conversar por parte de la oposición, nosotros siempre vamos a estar disponibles a escuchar y atender proposiciones y propuestas”, sentenció.