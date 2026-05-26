SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El rol de un fondo de Kiblisky en el financiamiento de Michael Clark y José Ramón Correa en Azul Azul

    El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago donde reporta que Sportcap Credit Fund LLC facilitó US$ 18 millones a Michael Clark, dueño del 63% de AAzul Azul, y casi US$ 8 millones a José Ramón Correa, vicepresidente de la sociedad anónima.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Michael Clark, presidente de Azul Azul. Foto: Photosport.

    Una serie de antecedentes que revelan la relación entre la sociedad de Michael Clark, a través de la cual detenta el 63% de Azul Azul, y el empresario chileno Patricio Kiblisky, reveló el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, en un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    La acción judicial busca revertir la resolución del tribunal de alzada que acogió el recurso de amparo presentado por José Ramón Correa, vicepresidente de Azul Azul, contra la resolución de la jueza del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Verónica Guerrero, que autorizó la diligencia de entrada, registro e incautación del domicilio de la sociedad Romántico Viajero, a través de la cual Correa adquirió el 21% de Azul Azul.

    Renta y propiedades de Correa

    Entre los antecedentes, el fiscal enumeró que la constitución de la sociedad Romántico Viajero SpA por parte de José Ramón Correa se realizó el 17 de noviembre del año pasado “con un capital social de $1.000.000″. Esa sociedad adquirió, en enero de 2026, 9.600.088 acciones de la serie B de Azul Azul, a un precio de $700 por acción, por un precio total de US$7.500.000.

    A inicios de enero la familia Schapira se desprendió del 21,44% Azul Azul, porcentaje que fue adquirido por Correa, tras lo cual la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) preguntó sobre la existencia de un pacto de actuación conjunta con el entonces presidente de Azul Azul. “No existe, ni tengo contemplado que exista en el futuro, acuerdo de actuación conjunta entre mi persona, ni la sociedad Romántico Viajero SpA, con el señor Michael Clark”, respondió Correa.

    En el escrito, el fiscal Araya presentó la declaración de Andrés Segú Undurraga, exdirector de la concesionaria del club deportivo, donde denunció “la adquisición fraudulenta del control de Azul Azul S.A., realizada por la sociedad del imputado Michael Clark Varela (Inversiones Antumalal Limitada), mediante la adquisición del 63,07% de las acciones del FIP Tactical Sport”. Consultado sobre el rol de Correa en la mesa de Azul Azul, Segú expuso que “era un escudero de Clark. José Ramón correa participaba de todas las instancias legales que había que tener con la ANFP o la Conmebol. Y en su rol como director, respaldaba totalmente a Mike”.

    Respecto de si conoce de otros negocios o inversiones de José Ramón Correa, Segú dijo que “por el tiempo que lo conocí, no tenía más negocios”, sostuvo.

    En esa línea, el fiscal entregó una serie de antecedentes respecto de la situación financiera de Correa. Por una parte, indicó que, al 23 de abril de este año, “contaba con una serie de propiedades, por montos de compra que rodeaban los $500.000.000″.

    Junto con ello, apuntó que, en los últimos dos periodos tributarios, declaró, como base imponible del Impuesto Único de Segunda Categoría o Global Complementario, un monto de $86.256.553 para 2024 y de $125.785.848 para 2025.

    La Fiscalía sostiene que la información declarada permite concluir que “la información tributaria de Romántico Viajero SpA y de José Ramón Correa, cuyos ingresos declarados, son bastante menores al precio pagado para la adquisición de acciones de la serie B de Azul Azul S.A.”.

    Relación entre Clark y Kiblisky

    En el escrito de 18 páginas, Araya indicó la fiscalía conoció una serie de antecedentes producto de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que “vinculan un conjunto de sociedades del ámbito financiero no bancario con personas naturales que fueron mencionadas en investigaciones regulatorias relacionadas con Sartor AGF”.

    En concreto, dice el recurso, se dio cuenta de reporte de operación sospechosa remitido por banco Santander respecto de Bulla SpA, sociedad de Michael Clark, que fue creada posterior a la toma de control de Azul Azul S.A.

    El referido reporte señaló que Bulla SpA - sociedad que en mayo del año pasado lanzó la fallida OPA por el 100% de la sociedad- “se encuentra vinculada con financiamiento de empresas cuyos dueños son Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg, teniendo Michael Clark la calidad de beneficiario final”.

    El documento afirma que existirían abonos por US$18.499.841 cuya contraparte es Sportcap Credit Fund LLC, cuyos beneficiarios finales son Patricio Kiblisky y Jacques Gliksberg, monto relacionado con el financiamiento para la adquisición de Azul Azul S.A., indicó el fiscal, quien en el documento identificó a Patricio Kiblisky como Pablo Kiblisky.

    Según un reportaje de Ciper Chile, el mismo fondo prestó en 2024 unos US$3,6 millones a Victoriano Cerda y Marcelo Pesce para comprar el club Huachipato. Patricio Kiblisky además fue dueño Ñublense.

    El préstamo a Correa

    Sportcap Credit Fund LLC es un vehículo que nuevamente menciona el fiscal Araya, pero esta vez como financista de la sociedad Romántico Viajero SpA.

    Varios de estos antecedentes se encontraron mediante la incautación o entrega voluntaria de objetos a la Policía de Investigaciones, realizada el 4 de mayo de 2026.

    En el acta de dicha incautación en el domicilio de Romántico Viajero, ubicado en Alonso de Córdova, se detalló un equipo marca Apple, un smartphone; y documentos legales, y contables y bancarios de la sociedad de Correa.

    Respecto de los documentos se detalló el contrato de crédito de Sportscap Credit Fund LLC, representada por Daniel Eduardo Wurmann Kiblisky a Romántico Viajero SpA, de 22 de diciembre de 2025; una carta de José Ramón Correa a Daniel Wurmann Kiblisky de 14 de enero de 2026; y movimientos bancarios de la sociedad donde constan cargos por $6.729.000.000, abonos por $3.627.271 con descripción “Traspaso de Sportacp Asesores SpA”, entre otros.

    Según el fiscal Araya, el 22 de diciembre de 2025, es decir, antes de la compra de las acciones de Azul Azul por parte de Correa, se firmó un contrato de crédito entre Sportscap Credit Fund SpC y Romántico Viajero SpA, por medio del cual el fondo otorgó un financiamiento ascendente a US$ 7.944.575 “destinado a la adquisición de las acciones de Azul Azul S.A., más gastos legales y costos relacionados”.

    Además, detalló que el préstamo generaría “una tasa de interés de 8,25% anual, pagaderos trimestralmente, devengándose la primera cuota el 15 de marzo de 2026″.

    Más sobre:Caso SartorAzul AzulMinisterio públicoJosé Ramón CorreaMichael Clark

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Tras dichos de Arrau sobre política de seguridad de Boric: Tohá emplaza al Ejecutivo a “agregar sus énfasis” y presentar su plan

    Fiscal regional Castro Bekios enfatiza riesgos del Corredor Bioceánico y advierte ventana de 24 meses para actuar

    Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Lo más leído

    1.
    IPS dice que si el traspaso del Seguro de Invalidez ocurre tal como piden las AFP, necesitarían un año adicional de preparación

    IPS dice que si el traspaso del Seguro de Invalidez ocurre tal como piden las AFP, necesitarían un año adicional de preparación

    2.
    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    3.
    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    4.
    Pablo García dice que no hay error en proyección de deuda pública y advierte que lo más relevante es el estrés fiscal

    Pablo García dice que no hay error en proyección de deuda pública y advierte que lo más relevante es el estrés fiscal

    5.
    CMF denuncia a tres entidades por presunto delito de estafa en créditos hipotecarios

    CMF denuncia a tres entidades por presunto delito de estafa en créditos hipotecarios

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”
    Chile

    Alvarado admite que acusación contra Grau puede tensionar debate legislativo, pero asegura continuidad de la “megarreforma”

    Tras dichos de Arrau sobre política de seguridad de Boric: Tohá emplaza al Ejecutivo a “agregar sus énfasis” y presentar su plan

    Fiscal regional Castro Bekios enfatiza riesgos del Corredor Bioceánico y advierte ventana de 24 meses para actuar

    Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios
    Negocios

    Tribunal rechaza demanda del estudio de Juan Pablo Hermosilla en contra de Pamela Hites por cobro de honorarios

    El rol de un fondo de Kiblisky en el financiamiento de Michael Clark y José Ramón Correa en Azul Azul

    FNE acusa colusión entre operadores de vales de alimentación y pide aplicar multas por más de US$39 millones

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    En vivo: O’Higgins visita a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins visita a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

    Con dos figuras del Betis de Pellegrini: Marruecos confirma su nómina para el Mundial 2026

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”
    Cultura y entretención

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso
    Mundo

    Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso

    La arriesgada apuesta de Trump de ampliar los Acuerdos de Abraham

    Trump afirma que su examen médico semestral ha salido “perfecto”

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado