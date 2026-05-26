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    EN VIVO

    En vivo: O’Higgins visita a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

    El conjunto celeste debe ganar en Colombia para tener chances de avanzar a los octavos de final o al menos pelear el repechaje. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.

    O’Higgins enfrenta a Millonarios en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    Millonarios 0-0 O’Higgins

    Presiona Millonarios

    3′. El equipo local salió con todo a buscar el gol que lo clasifique. O’Higgins se defiende bien.

    Comienza el partido

    Millonarios y O’Higgins ya juegan en Colombia por la clasificación en la Copa Sudamericana.

    El 11 celeste

    La formación de los colombianos

    ¿Sirve el empate?

    La igualdad clasifica a Millonarios y a Sao Paulo. Solo la victoria hará avanzar a los celestes de manera directa y se suman los brasileños, al repechaje con un tercero de la Copa Libertadores.

    Cómo clasifica directo O’Higgins

    Debe ganarle a Millonarios y esperar que Sao Paulo no sume ante Boston River. Juegan a la misma hora.

    Los celestes ya están listos

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa SudamericanaO’HigginsMillonariosMillonarios vs O’HigginsFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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