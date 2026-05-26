En vivo: O’Higgins visita a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana
El conjunto celeste debe ganar en Colombia para tener chances de avanzar a los octavos de final o al menos pelear el repechaje. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.
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Millonarios 0-0 O’Higgins
Presiona Millonarios
3′. El equipo local salió con todo a buscar el gol que lo clasifique. O’Higgins se defiende bien.
Comienza el partido
Millonarios y O’Higgins ya juegan en Colombia por la clasificación en la Copa Sudamericana.
El 11 celeste
La formación de los colombianos
¿Sirve el empate?
La igualdad clasifica a Millonarios y a Sao Paulo. Solo la victoria hará avanzar a los celestes de manera directa y se suman los brasileños, al repechaje con un tercero de la Copa Libertadores.
Cómo clasifica directo O’Higgins
Debe ganarle a Millonarios y esperar que Sao Paulo no sume ante Boston River. Juegan a la misma hora.
Los celestes ya están listos
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