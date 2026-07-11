BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

“¿Te gustan estos coreanitos que cantan tan lindo?”, le preguntaron a Isabel Margarita Muñoz, una mujer de Maipú, ama de casa, dos hijos y una perrita Yorkshire. Hasta entonces no había escuchado hablar de BTS, los “coreanitos”. Fue su cuñada, que vive en Canadá, quien se los mencionó por primera vez. “A ella le encantan, los sigue de antes -dice al teléfono con Culto-. Y por ahí me empezó a picar el bichito porque ella estaba metida y todo eso”.

El nombre de BTS la siguió rondando. Una tarde vio la presentación de Jungkook, uno de los integrantes de la boyband, en la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022. Algo en ella se remeció. “Me llamó mucho la atención y de ahí empecé a averiguar todo para atrás, porque me gustaba mucho como cantaba. Así llegué a conocer al grupo, me gustó mucho su música, mucho. Y aparte que los contenidos son maravillosos”.

Aquel fue el momento decisivo. Jubilada y dedicada al cuidado de niños y enfermos para ganarse la vida, Isabel se volvió una fan de BTS. Hoy, a sus 67 años, es una ARMY más. “Soy como la mamá ARMY -dice con un indisimulado orgullo- Mi hijo me apañó mucho, me dice ‘mamá, qué bueno que te guste un conjunto, no importa que sea coreano, pero que te gusten y los sigas’. Para mí es un aliciente para salir adelante, porque los recibí justo cuando me me separé, ellos fueron un canal de refugio. Ando súper contenta ¡mi Spotify es puro BTS! Mi hijo me dice ‘mamá ¿otra vez BTS?’ Y yo nunca había sido fan de un grupo, a mí me gustaba Earth, Wind & Fire de esos años”.

BTS ARMY en Talca.

Por cierto, su peculiar gusto de adulta por una banda juvenil le ha traído más de una crítica. “Yo trabajo cuidando a un señor enfermo y la niña de ahí siempre que me ve me dice ¿y qué te dio por esos chinos? Esos chinos me dan alegría, le digo yo, me dan felicidad, me encantan sus canciones. Y ella me dice, ‘ay, pero a tu edad pareces niña chica’, no importa, le digo, déjame niña chica, es mi problema y no el tuyo. Yo tengo que enfrentarlo así”.

Su gusto por los “coreanitos” es tal, que ha adquirido discos, ropa, polerones bordados y hasta encargó a una amiga que viajó a Corea del Sur, la Meca del k-pop, una copia de D-Day (2023), el álbum solista que publicó Suga, otro de los integrantes de BTS. “Lo tengo en un mueble que mi hijo me adaptó para poner todos mis monos, mis álbumes y todas las cosas que yo he adquirido ¡usted viera cómo es mi clóset!”.

Isabel es una más de la amplia fanaticada que ha generado el fenómeno del k-pop, organizado en las BTS ARMY. Si bien, la palabra significa “ejército” en inglés, en realidad, es el acrónimo de “Adorable Representative M.C. for Youth” (Adorables Representantes MC para la Juventud). Los fans pueden adquirir una membresía ARMY Membership Global, a través de la plataforma Weverse: el ecosistema digital oficial de HYBE y BigHit Music. Esta membresía dura un año, actualmente su valor oscila entre USD $20 y $22 y otorga la posibilidad de acceder a contenido oficial, merch exclusivo, participar en preventa de entradas para conciertos y eventos especiales. Según la información disponible en linea, la comunidad de BTS en Weverse ya superó los 30 millones de integrantes. Isabel Muñoz es precisamente una de ellas. “Yo me inscribí para la membresía y me llegó a mi casa -cuenta-. Así que feliz, soy ARMY con total derecho. Ahora tengo que renovarla”.

Además de las membresías oficiales, las ARMY se organizan en fanbases locales. Para el caso de Chile no existe una cifra consolidada de fandoms, pero la cuenta del Fan club oficial (@btsoficialchile) supera los 130 mil seguidores en Instagram. Se trata de células locales distribuidas en distintas ciudades, integradas principalmente por mujeres desde los 18 años y hasta la tercera edad. En la región de Valparaíso tiene presencia Universo BTS, una comunidad que reúne alrededor de 100 personas. Una de ellas, es Giselle Muñoz, de 30 años, quien conoció a la banda a propósito de su segunda visita a Chile, en 2017, pero solo dos años después se volvió una ARMY. “En Universo somos de la Quinta Región, pero tenemos subgrupos en varias regiones -cuenta-. Estamos en Antofagasta, en el sur, en Santiago, tenemos varias a lo largo de Chile”.

Una fanbase puede a su vez, ser el punto de origen para otra; así sucedió con BTS Seven creada en abril de este año. “Partimos este año, pero nos conocimos por otra fanbase -dice una de sus integrantes, Tamara Vergara, de 29 años-. En realidad yo vivo acá en San Felipe, en el Aconcagua, pero hay otras chicas que son de Santiago, hay otras chicas en Viña, Villa Alemana, estamos repartidas por diferentes lados. Yo llegué a BTS por el estallido social, me acuerdo que medio que estaban culpando un poco a las seguidoras del k-pop de crear el estallido y yo decía ¿pero cómo?¿por qué? Y ahí conocí ciertas canciones”.

BTS

En general la actividad en línea tiende a ser el punto de encuentro. Así ocurrió con el fandom ARMY Chilensis, que reúne a fans de Santiago, Arica y otros puntos del país. “Nosotras nos conocimos por Twitter e hicimos un grupo de WhatsApp -recuerda Camila Gutiérrez, 28 años- Y en algunas instancias hablamos y dijimos ‘hagamos una fanbase’ y se hizo. Y de ahí que estamos juntas hasta el día de hoy”.

Cada fanbase suele articularse a su criterio, algunas con pago de cuotas para financiar sus actividades. Así lo hacía la fanbase Connect to BTS Chile. “Antes de la pandemia pagábamos cuotas -cuenta Constanza Salas, 31 años, una de sus integrantes-. Pero cuando llegó la pandemia, decidimos en conjunto no hacer más eso porque igual en la pandemia como que fue como un cambio racional en Chile. Entonces todo lo que hacemos ahora sale de nuestro bolsillo”.

Los fandoms suelen hacer actividades de ayuda social, siguiendo el espíritu filantrópico de BTS, que ha participado en campañas mundiales contra la violencia y apoyo a la juventud, destacando la campaña LOVE MYSELF junto a UNICEF. Aquello proporciona una orientación, tal como sucedió con la campaña de apoyo al autismo por parte de Suga en colaboración con el Hospital Severance de la Universidad de Yonsei en Seúl. El artista hizo una donación de 5 mil millones de wones (aprox USD 3,6 millones) y se involucró a fondo, al coescribir un manual clínico de terapia musical para mejorar la comunicación en niños con TEA. “Yo soy psicopedagoga -dice Tamara Vergara-. Siguiendo esa mirada de Suga con el autismo, tuvimos una charla del autismo con una fundación y también donamos un poco de dinero. Y hace poco intentamos recaudar algo de dinero por lo del terremoto en Venezuela”.

Las acciones de beneficencia son parte esencial de los fandoms locales. “Nosotros todos los años hacemos recaudación haciendo rifas, juntando dinero, y apoyamos alguna causa, ya sea de persona o un animalito y hacemos donaciones en nombre de BTS y ARMY -comenta Giselle Muñoz-. Apoyamos a otras chicas en lo que es la cultura de BTS, del respeto, la beneficiencia, y nos apoyamos mutuamente en esta comunidad”.

Incluso hay acciones en conjunto entre fanbases. “Hace poco nos reunimos para juntar dinero por lo de los incendios en el verano -apunta Tamara Vergara-. Quizás nos vemos diferentes pero trabajamos en conjunto y cuando pasan estas cosas siempre estamos viendo cómo apoyarnos”.

Por cierto, hay juntas presenciales. El especial de regreso de BTS en marzo pasado, tras cumplir con su servicio militar, fue transmitido en vivo desde Seúl por la plataforma Netflix concentrando una audiencia global de 18,4 millones de espectadores, según informó el gigante del streaming. Por la diferencia horaria el show se vio a las 8 de la mañana en Chile. “Yo trasnoché ese día -recuerda Isabel Muñoz-. Me fui a la casa de una niña que prestó la casa, hicimos una una pre fiesta antes del concierto y lo pasamos tan bien. Y cuando ya estaban ahí no lo podíamos creer, yo vibraba como una cabra de 15 años”.

#BTS al Nacional

El compromiso de las ARMY chilenas se hizo notar con ocasión de los anunciados conciertos de BTS en el país, agendas para el 14, 16 y 17 de octubre. Hay fans que no escatiman en gastos y se animaron a comprar tickets para más de uno de los shows. “Yo tengo entrada para los tres días, voy el 14 y 17 a cancha y el 16 voy a VIP”, detalla Constanza Salas. Por su lado, Camila Gutiérrez aseguró entrada para dos días. “El 14 voy a VIP y el 17 a la galería”. Y por cierto, la “mamá ARMY” ya tiene tickets para el 14 y 17. “Pagué una más cara para estar como numerada y la otra es galería ¿si voy a conciertos? Mire, el único fue el mega show que hizo Earth Wind & Fire con Peter Frampton y Journey [NdR: Estadio San Carlos de Apoquindo, 2008]”, cuenta Isabel Muñoz.

Pero todo el entuerto con la negativa inicial desde el IND a autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos, que generó una bullada polémica entre el Ministerio del Deporte y la productora DG Medios, se gatilló la reacción de las fans. Se organizó una masiva convocatoria a manifestaciones en distintas ciudades del país el pasado 5 de julio, desde Iquique, Copiapó, a La Serena, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, entre otras. Aprovecharon las conexiones labradas entre ellas para generar una red que les permitió una coordinación, con el color morado como emblema. “Eso nació desde Corea, se dio el color morado al fandom y de ahí ha sido nuestra representación”, explica Giselle. Además afinaron presencia en las redes sociales con el HT #BTSALNACIONAL, el que logró instalarse como tendencia.

BTS ARMY manifestación en Viña del Mar.

“En conjunto con otras fanbases, difundimos los puntos de organización de ARMY en las redes sociales. Subimos las ciudades y la hora donde se iban a juntar para la marcha”, detalla Constanza Salas, quien estuvo esa tarde en la Alameda. “Fui con parte de mi fanbase a la marcha. Me impresionó mucho la cantidad de personas que fueron, la cantidad de periodistas, fotógrafos de todos lados. Por mi parte estaba transmitiendo por Twitter y ahí habían ARMY de todo el mundo viendo en vivo, tenía más de 40.000 conectados”.

Por su lado, Giselle Muñoz estuvo junto a parte de su grupo en la marcha de Santiago, mientras otro participó en la convocatoria en Viña del Mar reunida en el Reloj de Flores. “Fuimos y allá en Santiago nos juntamos con la gente que fue llegando, conocimos a más ARMY. Fue bastante bonito y muy impresionante ver todas las ARMY que se juntaron, toda la buena onda que se dio entre nosotras. La verdad, muy lindo vernos juntas, vernos en acción”.

Por su lado, Isabel Muñoz también se hizo presente en la marcha. “Me junté con la Chelita, una señora que salió en la tele, pero ella está de mucho más tiempo que yo”.

Mientras, en el fandom de San Felipe se tomó una decisión. “Yo no pude ir a la marcha porque no tenía como llegar a Santiago, pero las que somos de Aconcagua tenemos miedo de salir por acá por la zona, considerando que la familia de la ministra es de acá, entonces tenemos un poquito de respeto por ese lado. Podemos estar muy molestas, pero nunca vamos a faltar el respeto -dice Tamara Vergara-. Yo de verdad no pensé que iba a llegar tanta gente, de verdad. Cuando veía las tomas de los drones quedé impresionada, hace rato que en Chile no se veía una convocatoria tan grande en una marcha. Fue bonito porque fue con respeto, no hubo daños, demostrando lo que es ser ARMY, nos queremos diferenciar del resto de los fandoms por ser respetuosas”.

Manifestación BTS ARMY en Santiago. Foto UNIVERSO ARMY CHILE.

Luego, en la semana, un grupo de ARMY también quisieron llegar hasta las oficinas de la productora DG Medios para expresar su molestia. “Estuvimos ahí apoyando la causa, éramos poquitas pero ahí estábamos”, comenta Isabel Muñoz.

Toda la situación de los conciertos con el Estadio -que hasta ahora, solo ha ocurrido en Chile-, también generó la solidaridad de los fandoms de BTS en el mundo. “A nosotras nos han contactado de Brasil, Estados Unidos y nos han mandado mucho apoyo porque dicen que es muy injusto lo que estamos viviendo -dice Camila Gutiérrez-. Y nos apoyan en todo, nos preguntan qué pueden hacer, qué pueden masificar y todas esas cosas. Nos sentimos muy apoyadas desde otros países”.

Por ahora, las fans están atentas a lo que va sucediendo. “Nosotras decidimos descansar un poquito de toda manifestación, pero no nos cerramos a hacer otra si esto no se aclara por ejemplo. Si ya no hay respuesta, obviamente vamos a manifestarnos ya la próxima semana nuevamente, sí o sí”, dice Constanza Salas. Por su lado, Isabel Muñoz mantiene su optimismo a tope. “Mis hijos me dicen ‘mamá andas triste’, pero yo le digo no me diga que ando triste. Se va a solucionar, yo ya estoy decretando que todo se solucione. No podemos estar sin ir ¿cómo yo no voy a ir acá en Chile si en todo el mundo están yendo? Estamos todas un poco tristes, pero no tenemos que bajar la guardia. Este es mi sueño”.