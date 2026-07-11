Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada
La Armada de la nación persa además declaró que la injerencia extranjera y los intentos de establecer una “ruta ilegal” para el tráfico marítimo a través del estrecho se enfrentarían a una respuesta firme.
La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) informó este sábado que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado temporalmente hasta nuevo aviso.
En un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, el cuerpo armado aseguró que la injerencia extranjera y los intentos de establecer lo que denominó una “ruta ilegal” para el tráfico marítimo a través del estrecho se enfrentarían a “una respuesta firme”.
Según el escrito, varios buques habían ignorado las advertencias para que corrigieran su rumbo y navegaran dentro de la ruta autorizada.
Sin embargo, uno de ellos, “que había apagado sus sistemas poniendo en peligro la seguridad marítima”, fue interceptado tras efectuarse disparos de advertencia.
“Tras este incidente, en primer lugar, debido a esta brecha de seguridad resultante de la intervención extranjera ilegal, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado temporalmente, hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en esta región, y no se permitirá el paso de ningún buque”, afirmó la IRGC.
Luego, la Armada advirtió que cualquier nuevo ataque o violación recibiría una respuesta contundente, incluidos ataques contra lo que denominó nuevas bases enemigas en la región.
El anuncio de la fuerza naval persa surge solo unas horas después de que Omán diera a conocer que durante su reunión con Irán en Mascate, la mañana del sábado, volvió a proponer a su vecino la medida de establecer dos rutas controladas por separado en el estrecho: una a través de aguas territoriales iraníes y otra a través de aguas omaníes.
En conversaciones anteriores, Teherán no aceptó esa propuesta, sino que insistieron en una gestión única, ya que, como consignó Al Jazeera, con el tiempo todos los barcos preferirían la ruta omaní, eludiendo a Irán y dejando al país sin ningún tipo de influencia a la hora de negociar.
De acuerdo a CNN, el gobierno omaní además habría presentado una propuesta para un paso libre de peajes por Ormuz, con lo que el transporte marítimo por la ruta sur podría circular libremente como antes de la guerra.
Tras la cita entre Badr al-Busaidi y Abbas Araghchi, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, las partes acordaron continuar las conversaciones técnicas y políticas sobre su navegación sin revelar oficialmente mayores detalles o si habían llegado a un acuerdo sobre algún punto.
Cabe agregar que el memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán a mediados de junio estipula que la República Islámica debe llegar a un acuerdo con Omán, en coordinación con los otros estados ribereños, para la futura administración del crucial vía marítima del golfo Pérsico.
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