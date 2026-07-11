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    Hey Jude: un doblete de Bellingham pone a Inglaterra en semifinales del Mundial tras derribar a la Noruega de Haaland

    La estrella de Real Madrid se alzó como la gran figura en el triunfo de 2-1 sobre los nórdicos, que empezaron en ventaja en el duelo disputado en Miami. Partido que solo se decidió en tiempo suplementario y pone a los británicos entre los cuatro primeros, después de ocho años.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Jude Bellingham

    Hey Jude, la legendaria canción de The Beatles sonó fuerte en Miami. Bellingham volvió a liderar una heroica jornada de Inglaterra. El jugador de Real Madrid, rostro de la urgente necesidad de títulos, anotó ambas conquistas en el triunfo 2-1 sobre Noruega. Espectacular remontada en el tiempo suplementario para poner a los Tres Leones en semifinales de una Copa del Mundo después de ocho años.

    Partido que se iniciaba de acuerdo con los pronósticos tácticos. El cuadro británico como dueño exclusivo de la pelota, con una hegemonía posicional y su última línea jugando prácticamente en el terreno nórdico, apostando a la paciencia y abriendo el juego para la rapidez de sus punteros.

    Más presencia generaba Anthony Gordon en la punta izquierda. Su duelo constante con Julian Ryerson ponía en frecuente alerta a la zaga de los dirigidos de Stalke Solbakken, especialmente, cuando recibía con ventaja y podía superar su marca.

    Tras la primera pausa de hidratación, el rumbo del partido cambió completamente. Cerca de la media hora un tiro libre para los isleños, a centímetros del área, representó cierta urgencia para los escandinavos. Sin embargo, el remate franco de Harry Kane pasó cerca del arco.

    Fue el punto de inflexión para la selección de Noruega que apostó un poco más a la ofensiva. A los 35 minutos, Martin Odegaard alargó para Ryerson en la derecha del ataque y su centro encontró el despegue de Haaland, quien cabeceó con potencia, pero muy recto a las manos del golero inglés Jordan Pickford.

    En la siguiente, los nórdicos no fallaron. Kane perdió la pelota en la mitad de la cancha y permitió el contragolpe de los Vikingos, la pelota llegó al vértice del área, donde Andreas Schjelderup no esperó a nadie y conectó un potente tiro con el empeine para abrir la cuenta en el sur de Estados Unidos.

    Inglaterra sintió el golpe y, solo instantes después de la apertura del marcador, un nuevo contraataque nórdico encendió otra alerta. Así, a los 39’, la volea de Alexander Sorloth pasó muy cerca de la portería de Pickford. Incluso, a tres del final de la primera parte, el delantero del Atlético de Madrid volvió a fallar, cuando su remate fue trabado, después de que decidiera no pasarla a Haaland.

    En los descuentos, los Tres Leones alcanzaron a reaccionar. Gordon desbordó en la izquierda y la pasó a Jude Bellingham en el borde del área. El del Real Madrid la condujo con elegancia y disparó cruzado para el 1-1, su quinta conquista en el Mundial 2026. Segundos más tarde, Kane había definido con maestría, pero el gol fue anulado por posición de adelanto.

    Espectacular

    El vértigo de la primera parte encendió a los noruegos en el tiempo complementario. Porque cada vez que se iban en velocidad causaban estragos en la zaga de los británicos. A los 53’, Haaland volvió a ganar en el área y Pickford tuvo que salvar de urgencia su valla.

    Tres minutos más tarde, los Vikingos volvieron a encontrar la fórmula. Un tiro de esquina desde la derecha permitió el remate de Patrick Berg, el meta isleño sacó la pelota en la línea y Torbjorn Heggem tomo el rebote para anotar. Sin embargo, el árbitro francés Clément Turpin anuló la conquista por falta de Haaland sobre Elliot Anderson.

    Eran los peores momentos de los dirigidos de Thomas Tuchel, quienes no encontraban respuesta a la potencia física de los nórdicos. En ese aspecto, las pelotas detenidas eran un verdadero problema para los ingleses. A los 77’, un nuevo tiro de esquina llevó el peligro, la volea de Fredrik Aursnes llegó a la cabeza del defensor Kristoffer Ajer y su disparo dio de lleno en el horizontal.

    En los minutos finales, los jugadores sintieron el peso del desgaste físico, aunque los ingleses terminaron un poco mejor, el empate obligó al tiempo suplementario.

    Una instancia en la que los británicos impusieron los términos. Ya en el inicio, un cabezazo de Kane había puesto la alerta. Sin embargo, una nueva genialidad de Bellingham permitió la ventaja. A los 93’, el merengue aprovechó el rebote del portero Nyland y puso el 2-1.

    Inglaterra administró con inteligencia la ventaja. Pero el daño ya estaba hecho, el triunfo estaba consolidado y los Tres Leones regresan a semifinales.

    Más sobre:LT DomingoMundial 2026FútbolSelección de NoruegaSelección de InglaterraJude BellinghamErling Haaland

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