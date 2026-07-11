SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

    El fanático, identificado como Emil Anners Lappen, asegura que su decisión se basa en antecedentes históricos. "Nunca me ha hecho gracia", reconoce.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Hu Xingyu

    La selección de Noruega poco a poco se ha ganado el cariño de los fanáticos del fútbol por su actuación en el Mundial y por el carisma, además de los goles, que Erling Haaland ofrece dentro y fuera de la cancha.

    A esto se suma un gesto de la hinchada que incluso ha sido replicado por otras selecciones: el llamado remo noruego.

    Un acto sincronizado que viene tras el golpe doble a un bombo que tiene como respuesta un movimiento de los brazos estirados hacia atrás junto al grito de “Ro” (remar en noruego) que de a poco va acelerando.

    En esta edición de la Copa del Mundo incluso los jugadores se han vuelto parte de esto. Por ejemplo, después de eliminar a Brasil, Erling Haaland fue el encargado de llevar el ritmo con el bombo.

    Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto viral la imagen de un hincha de noruego que ha permanecido inmóvil mientras quienes lo rodean cumplen con la coreografía durante el partido contra Senegal.

    Por aquello, de inmediato inició la búsqueda por identificar de quién se trataba, hasta que el periódico Verdens Gang dio con su paradero y fue consultado sobre lo sucedido, indicando que considera el gesto como una “idea estúpida desde el principio. Nunca me ha hecho gracia”, lanzó de entrada Emil Anners Lappen.

    Foto: Captura de video. pc

    “Se ha comentado un poco (el hecho de quedarse sentado), ¡vaya que sí! Me quedo inmóvil a modo de protesta cuando la gente empieza a remar”, agregó.

    También tuvo palabras sobre un gesto similar que tienen los hinchas de Islandia con el llamado trueno, que tiene características similares, pero en vez de hacer el gesto de remar, tras los dos toques de bombo los aficionados aplauden tras tener los brazos extendidos.

    “Noruega no puede robarle a Islandia”, afirmó antes de establecer que también había una imprecisión histórica, ya que los barcos vikingos de la zona de noruega se impulsaban gracias a velas y que con esto se creaba otro mito, como el uso de cascos con cuernos.

    Por último, descartó que en el futuro se una a esta demostración con sus compatriotas. “Tengo que defender mi postura, y tampoco habrá remo en el futuro”, sentenció.

    “La televisión me captaría enseguida si de repente empiezo a remar ahora; creo que una vez que has empezado con algo, tienes que mantenerlo hasta el final”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Noruega

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Constanza Hube: “La UDI tiene que tener una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos”

    Lo más leído

    1.
    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    2.
    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    3.
    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    4.
    De promesa elegida por sobre el Dibu Martínez a villano: Senne Lammens, el arquero que condenó a Bélgica en el Mundial

    De promesa elegida por sobre el Dibu Martínez a villano: Senne Lammens, el arquero que condenó a Bélgica en el Mundial

    5.
    En vivo: Noruega con Erling Haaland e Inglaterra con Harry Kane buscan meterse en las semifinales del Mundial

    En vivo: Noruega con Erling Haaland e Inglaterra con Harry Kane buscan meterse en las semifinales del Mundial

    6.
    Santiago Videla, máximo anotador de los Cóndores: “Contra Hong Kong China es el partido más importante del año”

    Santiago Videla, máximo anotador de los Cóndores: “Contra Hong Kong China es el partido más importante del año”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas
    Chile

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025
    Negocios

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato que el ministro de Hacienda

    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya
    El Deportivo

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026
    Cultura y entretención

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos
    Mundo

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas
    Paula

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy