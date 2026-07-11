Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

La selección de Noruega poco a poco se ha ganado el cariño de los fanáticos del fútbol por su actuación en el Mundial y por el carisma, además de los goles, que Erling Haaland ofrece dentro y fuera de la cancha.

A esto se suma un gesto de la hinchada que incluso ha sido replicado por otras selecciones: el llamado remo noruego.

Un acto sincronizado que viene tras el golpe doble a un bombo que tiene como respuesta un movimiento de los brazos estirados hacia atrás junto al grito de “Ro” (remar en noruego) que de a poco va acelerando.

En esta edición de la Copa del Mundo incluso los jugadores se han vuelto parte de esto. Por ejemplo, después de eliminar a Brasil, Erling Haaland fue el encargado de llevar el ritmo con el bombo.

Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto viral la imagen de un hincha de noruego que ha permanecido inmóvil mientras quienes lo rodean cumplen con la coreografía durante el partido contra Senegal.

Por aquello, de inmediato inició la búsqueda por identificar de quién se trataba, hasta que el periódico Verdens Gang dio con su paradero y fue consultado sobre lo sucedido, indicando que considera el gesto como una “idea estúpida desde el principio. Nunca me ha hecho gracia”, lanzó de entrada Emil Anners Lappen.

Foto: Captura de video. pc

“Se ha comentado un poco (el hecho de quedarse sentado), ¡vaya que sí! Me quedo inmóvil a modo de protesta cuando la gente empieza a remar”, agregó.

También tuvo palabras sobre un gesto similar que tienen los hinchas de Islandia con el llamado trueno, que tiene características similares, pero en vez de hacer el gesto de remar, tras los dos toques de bombo los aficionados aplauden tras tener los brazos extendidos.

“Noruega no puede robarle a Islandia”, afirmó antes de establecer que también había una imprecisión histórica, ya que los barcos vikingos de la zona de noruega se impulsaban gracias a velas y que con esto se creaba otro mito, como el uso de cascos con cuernos.

Por último, descartó que en el futuro se una a esta demostración con sus compatriotas. “Tengo que defender mi postura, y tampoco habrá remo en el futuro”, sentenció.

“La televisión me captaría enseguida si de repente empiezo a remar ahora; creo que una vez que has empezado con algo, tienes que mantenerlo hasta el final”, concluyó.