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    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    La mujer de 28 años será puesta a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel para posteriormente llevar a cabo su control de detención y formalización de investigación.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), concretó la extradición de una ciudadana colombiana imputada por el delito de robo con homicidio, hecho ocurrido en febrero de 2023 en San Miguel, Región Metropolitana.

    Tras ser puesta a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la Fiscalía Metropolitana Sur logró su formalización y el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva

    El subcomisario de la OCN Interpol Santiago, Álex Varela, destacó el trabajo interinstitucional con la Interpol de Colombia que permitió la detención de la imputada en Medellín. El equipo colombiano de la policía internacional dio con la ubicación de la persona cuando la unidad de Santiago publicó una Notificación Roja disponible para los 196 países de la organización en contra de la mujer de 28 años.

    “Esta extradición se logró luego de meses de colaboración y tramitación conjunta que se llevó a cabo con Interpol Bogotá. Por supuesto que una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos informó a nosotros que esta extradición fue concedida inmediatamente iniciaron las comunicaciones desde Interpol Santiago con Interpol Bogotá”, señaló Varela.

    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    En tanto, la subinspectora de la Brigada de Homicidios (BH) sur de la PDI, Paula Salas, precisó que la imputada, junto a otra mujer, conocieron a la víctima, un hombre de 40 años, en una discoteque de Recoleta, lugar desde donde en horas de la madrugada se dirigieron hasta el departamento de la víctima, ubicado en San Miguel.

    Tras el trabajo investigativo, Salas detalló que las mujeres le suministraron clonazepam en una bebida alcohólica al hombre, quien falleció posteriormente mientras las mujeres le sustrajeron tarjetas bancarias y especies de valor del domicilio.

    En ese sentido, la investigación determinó que la imputada formaría parte de una organización criminal dedicada a captar víctimas masculinas en centros nocturnos.

    Las diligencias investigativas llevadas a cabo por la BH sur, Fiscalía Metropolitana Sur y el Laboratorio de Criminalística, como el levantamiento de grabaciones de cámaras de seguridad y de huellas dactilares lograron determinar la dinámica de los hechos.

    Incluso, Salas detalló que colaboración de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Publico, las huellas fueron enviadas a Colombia ya que se tenían antecedentes previos de la nacionalidad de las mujeres, quienes fueron identificadas gracias a la colaboración de la unidad policial en Colombia.

    Con la imputada en prisión preventiva, la fiscal Pamela Bustamante detalló que se inició una nueva etapa investigativa orientada a identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda criminal.

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