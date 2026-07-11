A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Norwegian men’s national team

Este sábado se terminan de definir los cuartos de final del Mundial 2026, donde el primer duelo del día enfrenta a Noruega con Inglaterra.

El cuadro de Erling Haaland viene de eliminar a Brasil por 2-1 en octavos, mientras que los ingleses hicieron lo propio tras alzarse por 3-2 ante México.

Cuándo juega Noruega vs. Inglaterra

El partido de Noruega contra Inglaterra es este sábado 11 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Noruega vs. Inglaterra

El partido de Noruega contra Inglaterra se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.