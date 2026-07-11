A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming
Las selecciones se miden en Estados Unidos para definir al siguiente semifinalista del Mundial 2026.
Este sábado se terminan de definir los cuartos de final del Mundial 2026, donde el primer duelo del día enfrenta a Noruega con Inglaterra.
El cuadro de Erling Haaland viene de eliminar a Brasil por 2-1 en octavos, mientras que los ingleses hicieron lo propio tras alzarse por 3-2 ante México.
Cuándo juega Noruega vs. Inglaterra
El partido de Noruega contra Inglaterra es este sábado 11 de julio a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.
Dónde ver a Noruega vs. Inglaterra
El partido de Noruega contra Inglaterra se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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