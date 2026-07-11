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    Era compañero de Marcelo Allende: fallece seleccionado de Sudáfrica que disputó el Mundial

    Jayden Adams, futbolista del Mamelodi Sundowns, fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo. El mediocampista de 25 años jugó tres partidos en la Copa del Mundo con los Bafana Bafana.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jayden Adams disputó tres partidos con Sudáfrica en el Mundial, siendo uno de ellos el encuentro inaugural ante México. Foto: Xinhua/Wu Wei.

    Una trágica noticia sacude al mundo del fútbol mundial. Falleció Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, donde fue compañero del chileno Marcelo Allende. El futbolista de 25 años, que recientemente participó en el Mundial con los Bafana Bafana, fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo.

    Por el momento, se desconocen las causas de su muerte. No se ha pronunciado la sudafricana ni su club para entregar más detalles. Aunque Brendine Johnson, su representante, confirmó su deceso y pidió privacidad para su familia y seres queridos.

    “En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, expresó el agente.

    Además, recordó la última conversación que tuvo con Adams: “El jueves hablamos. Estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, afirmó.

    En tanto, la Unión de Futbolistas Sudafricanos sí emitió un comunicado para lamentar la trágica noticia: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado”, señala el texto.

    Jugó tres partidos en el Mundial 2026

    El fallecimiento de Adams enluta a Sudáfrica. El mediocampista, nacido en 2001, participó en tres encuentros en el Mundial 2026, histórico para los Bafana Bafana, que consiguieron superar la fase de grupos y meterse en una ronda eliminatoria por primera vez en su historia.

    Fue titular en el partido inaugural del torneo, donde los africanos cayeron ante México. También jugó media parte en el empate con República Checa y unos minutos en la épica victoria sobre Corea del Sur, que les entregó la clasificación a dieciseisavos de final. En la eliminación ante Canadá, no sumó minutos.

    El hecho ocurrió poco antes de que el futbolista se reincorporara a la pretemporada que el Mamelodi. El equipo se encuentra trabajando en Austria, mientras le otorgó semanas extra de vacaciones tras participar en el certamen planetario.

    A lo largo de su carrera, Adams disputó un total de 206 partidos, marcando 15 goles y entregando 13 asistencias. Jugó en dos clubes: Stellenbosch, donde debutó y fue figura, fue el primero. Después dio el salto al Mamelodi Sundowns, el equipo más importante del fútbol sudafricano, al que llegó en enero de 2025. Ahí fue compañero de Marcelo Allende.

    Jugó el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo 2026 y también la Champions League de su continente. Además, con los Bafana Bafana, el volante formó parte del plantel que logró la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 que se llevó a cabo en Costa de Marfil.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSudáfricaSelección de SudáfricaJayden AdamsMarcelo AllendeMamelodi Sundowns

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