SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan prisión preventiva para cuatro imputados del Tren de Aragua por secuestros y homicidio en Estación Central

    El tribunal fijo un plazo de investigación de 100 días para los tres imputados de la célula “Los Shelby” y 90 días para el imputado de la facción "Los Cartier".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Decretan prisión preventiva para cuatro imputados del Tren de Aragua por secuestros y homicidio en Estación Central JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) formalizó dos investigaciones en contra de cuatro imputados de facciones ligadas al Tren de Aragua, y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva por la participación en secuestros y homicidio ocurridos en 2023 y 2025.

    En concreto, la investigación permitió formalizar a integrantes de las células “Los Cartier” y “Los Shelby”, vinculadas a la organización criminal trasnacional.

    Según detalló el fiscal ECOH, Pablo Sabaj, la primera causa involucra a un imputado apodado “Miami”, miembro de la facción “Los Cartier”. De acuerdo con la imputación, el sujeto participó en el secuestro extorsivo de un ciudadano colombiano ocurrido en noviembre de 2023 en la comuna de Estación Central.

    “Hubo un secuestro extorsivo del 2023 en que se tomó a una persona y comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo la entrega de dinero”, detalló Sabaj.

    El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días en esta causa.

    Formalización de “Los Shelby”

    La segunda investigación, formalizada por la fiscal Claudia España, apuntó a tres integrantes de la célula “Los Shelby”, antiguamente denominada “Los Mapaches” por el secuestro con homicidio de un ciudadano venezolano, ocurrido en octubre de 2025.

    La víctima, según detalló Sabaj, se encontraba celebrando en el barrio Bellavista cuando fue engañada y trasladada hasta un inmueble en la calle Santa Teresa, en la comuna de Estación Central. En dicho domicilio, el hombre fue severamente golpeado y sufrió múltiples heridas cortopunzantes que le provocaron la muerte.

    Posteriormente, los imputados introdujeron el cuerpo en una maleta y lo enterraron en una fosa que luego cubrieron con cemento.

    Por estos hechos, el tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.

    Lee también:

    Más sobre:ECOHFiscalíaTren de AraguaPDILos CartierLos Shelby

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Gobierno reporta normalización de rutas y avanza a fase de recuperación en zona centro-sur por sistema frontal

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Lo más leído

    1.
    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    2.
    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    3.
    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    4.
    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    5.
    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    6.
    Autoridades coordinan extradición de exalcaldesa Karen Rojo a casi cuatro años de su detención en Países Bajos

    Autoridades coordinan extradición de exalcaldesa Karen Rojo a casi cuatro años de su detención en Países Bajos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina
    Chile

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política
    Negocios

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    Cuando crecer no basta

    Cómo será el debut de Jorge Gómez en la presidencia ejecutiva de Codelco

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”
    El Deportivo

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”

    Era compañero de Marcelo Allende: fallece seleccionado de Sudáfrica que disputó el Mundial

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut
    Mundo

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo