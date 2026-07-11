Decretan prisión preventiva para cuatro imputados del Tren de Aragua por secuestros y homicidio en Estación Central

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) formalizó dos investigaciones en contra de cuatro imputados de facciones ligadas al Tren de Aragua, y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva por la participación en secuestros y homicidio ocurridos en 2023 y 2025.

En concreto, la investigación permitió formalizar a integrantes de las células “Los Cartier” y “Los Shelby”, vinculadas a la organización criminal trasnacional.

Según detalló el fiscal ECOH, Pablo Sabaj, la primera causa involucra a un imputado apodado “Miami”, miembro de la facción “Los Cartier”. De acuerdo con la imputación, el sujeto participó en el secuestro extorsivo de un ciudadano colombiano ocurrido en noviembre de 2023 en la comuna de Estación Central.

“Hubo un secuestro extorsivo del 2023 en que se tomó a una persona y comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo la entrega de dinero”, detalló Sabaj.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días en esta causa.

Formalización de “Los Shelby”

La segunda investigación, formalizada por la fiscal Claudia España, apuntó a tres integrantes de la célula “Los Shelby”, antiguamente denominada “Los Mapaches” por el secuestro con homicidio de un ciudadano venezolano, ocurrido en octubre de 2025.

La víctima, según detalló Sabaj, se encontraba celebrando en el barrio Bellavista cuando fue engañada y trasladada hasta un inmueble en la calle Santa Teresa, en la comuna de Estación Central. En dicho domicilio, el hombre fue severamente golpeado y sufrió múltiples heridas cortopunzantes que le provocaron la muerte.

Posteriormente, los imputados introdujeron el cuerpo en una maleta y lo enterraron en una fosa que luego cubrieron con cemento.