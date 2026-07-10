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    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    El ministro tiene al parlamentario en su registro público de inhabilidades. El asunto será tema en caso de que la nueva solicitud de desafuero llegue otra vez al máximo tribunal.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Dedvi Missene

    Aunque la defensa del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) logró que se reabriera la indagación por fraude al Fisco en su contra -vía la aceptación de una solicitud del imputado Felipe Klein-, y que se dejara sin efecto la audiencia en que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisaría su desafuero, la situación judicial del congresista sigue siendo compleja.

    Como ha quedado en evidencia las últimas semanas, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) alcanzaron convicción de que mientras ejercía como diputado, entre los años 2018 y 2022, afectó las arcas fiscales simulando la contratación de una asesora que, en realidad, nunca ejerció labor alguna.

    Así lo plasmaron ambos organismos en las respectivas acusaciones que presentaron en contra del exdiputado ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique. Pese a que esos escritos deberán ser reingresados una vez que la indagatoria que lleva el fiscal regional Hernán Libedinsky llegue a su término, conocedores del proceso dudan que el panorama cambie en el sentido de librarlo de esas imputaciones.

    Por lo mismo, las diferentes fuentes consultadas por este medio insisten en que Calisto volverá a ser objeto de una solicitud de desafuero, pues la Fiscalía persistirá en una acusación y en una eventual solicitud de pena de cárcel.

    Así, una vez que se terminen las diligencias decretadas, ante el tribunal de alzada de la Región de Los Lagos se volverán a ventilar los antecedentes para desaforar al senador, tal como se hizo en la Corte de Apelaciones de Coyhaique en la antesala de su formalización.

    Como ocurrió en esa oportunidad, si la corte nuevamente opta por acceder al desafuero, lo más probable es que la defensa apele ante la Corte Suprema, pese a que dicha instancia ya emitió un pronunciamiento.

    Si la solicitud de desafuero llega a la Suprema, los ojos estarán puestos en los ministros del pleno, en especial el ministro Jean Pierre Matus, que en el desafuero pasado, fue parte de la minoría que estuvo por no acoger la petición del Ministerio Público.

    Sin embargo, el senador Calisto está incluido en el largo registro de inhabilidades pública que mantiene actualizado el magistrado.

    Jean Pierre Matus. Dedvi Missene

    Según se lee en el registro público de inhabilidades, el parlamentario está incluido ya que en 2024 votó en contra de la acusación constitucional que se ingresó contra Matus y que terminó siendo rechazada en la Cámara.

    Pero la inhabilidad de Matus con Calisto no será una novedad. Cuando se vio el desafuero en su mandato como diputado, el año pasado, se hizo presente la inhabilidad a los abogados de ambas partes al inicio de la audiencia, pero ninguno la hizo valer. Eso explica la razón por la que participó de la decisión.

    Sin embargo, dado que la inhabilidad sigue vigente, esta vez, en caso de que integra el pleno, podría marginarse y no participar del segundo desafuero del senador.

    Fuentes judiciales cuentan que lo mismo ha hecho Matus en todas las causas con diputados que intervinieron en la acusación constitucional de Matus, ya que en su registro vienen todos aquellos que votaron en aquella ocasión.

    Más sobre:Miguel Ángel CalistoJean Pierre MatusDesafuero CalistoLa Tercera PMCongresoCorte Suprema

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