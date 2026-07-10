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    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos

    La directora Alicia Cebrián enfatizó que continúa vigente hasta la tarde de este viernes el aviso por nubes convectivas con probabilidad de trombas marinas entre las regiones del Maule y La Araucanía.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Sistema Frontal. Foto: Carabineros

    El sistema frontal que ha afectado al sur del país comenzó a desplazarse hacia la zona central, y por ello, se decretó alerta roja en tres comunas de la Región del Maule por riesgo de desborde de ríos.

    Así lo informó este viernes la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, quien señaló que las situaciones de mayor preocupación se concentran en Molina, Linares y Longaví, mientras los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente del evento.

    Producto del avance del sistema frontal que afecta a las regiones de la zona centro, se han registrado intensas precipitaciones en la cordillera de la Región del Maule“, explicó la autoridad. En ese contexto, detalló que “se declaró alerta roja por desborde para la comuna de Molina por el río Palos y alerta roja para las comunas de Linares y Longaví por desborde del río Achibueno. Ambas situaciones están siendo monitoreadas por equipos en terreno“.

    La directora de Senapred añadió que en el Maule también se reportan anegamientos en distintos sectores de Linares, mientras que el servicio ferroviario del ramal Talca-Constitución permanece suspendido debido a un desprendimiento. Además, siete familias permanecen aisladas en el sector Tricahue, en la comuna de San Clemente, debido al aumento del caudal.

    Respecto de las regiones más afectadas por el temporal, Cebrián indicó que "continuamos realizando el monitoreo del evento meteorológico que afectó a las regiones del sur del país" y explicó que, en Los Ríos, “los esfuerzos de la delegación y nuestro equipo regional han estado concentrados en la coordinación del despliegue en terreno de efectivos de las Fuerzas Armadas, Bomberos, Obras Públicas y personal municipal para avanzar en las tareas de despeje, como también en la entrega de elementos de emergencia y catastros de personas afectadas”.

    Según el balance entregado por Senapred, las regiones de La Araucanía y Los Ríos registran 13 personas damnificadas y 11 personas aisladas, sin personas albergadas durante la última jornada. En materia de infraestructura habitacional, el organismo informó de cuatro viviendas destruidas, cinco con daño mayor, 91 con daño menor y otras 46 que permanecen en evaluación.

    En cuanto al pronóstico, la directora nacional de Senapred señaló que “la proyección indica que se mantiene el sistema frontal entre la Región Metropolitana y Los Ríos, principalmente por el sector cordillerano y precordillerano”. Asimismo, recordó que continúa vigente hasta la tarde de este viernes el aviso por nubes convectivas con probabilidad de trombas marinas entre las regiones del Maule y La Araucanía.

    Cebrián también informó que en Rapa Nui se mantienen vientos con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora y advirtió que el país continúa bajo un evento de marejadas anormales que se extenderá hasta el sábado.

    "Es necesario evitar exponerse a situaciones de riesgo, dado que esta condición podría generar un peligro para las personas y ocasionar daños en la infraestructura del borde costero", sostuvo.

    Finalmente, la autoridad indicó que los sistemas regionales de emergencia ya desplegaron recursos en las zonas de mayor riesgo y reiteró el llamado a la población a actuar con precaución. "Le solicitamos mantenerse informados por canales oficiales y no exponerse a riberas de ríos, lugares inundados y sectores precordilleranos y cordilleranos", concluyó.

    Más sobre:Sistema FrontalTemporalDMCLa AraucaníaLos RíosLos LagosMetropolitanaO'Higgins

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