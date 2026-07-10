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    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    "Para mí la transparencia no es una solicitud, es una obligación. La ayuda solo es ayuda si es transparente, porque la propaganda no alimenta ni cura a nadie”, señaló en un mensaje por redes sociales.

    Por 
    Europa Press
    El dirigente opositor venezolano Edmundo González. Foto: Europa Press/Contacto/Ting Shen - Pool via CNP - Archivo.

    El opositor venezolano Edmundo González ha reclamado este viernes “transparencia” en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos del 24 de junio, que han dejado hasta la fecha casi 3.900 muertos en el país, al tiempo que ha recalcado que la “propaganda no alimenta a nadie”.

    “Sostuve una reunión con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, y respaldo la plataforma Ruta de la Ayuda para el seguimiento de la ayuda humanitaria en Venezuela”, ha afirmado, antes de preguntarse “a quién llega la ayuda y cuánta ha entrado”.

    “¿Cómo se distribuye? Para mí la transparencia no es una solicitud, es una obligación. La ayuda solo es ayuda si es transparente, porque la propaganda no alimenta ni cura a nadie”, ha apuntado en un mensaje difundido en redes sociales.

    En este sentido, ha expresado que “la confianza hay que recuperarla” y ha propuesto “una comisión de contraloría permanente, técnica, independiente e internacional, con participación de Naciones Unidas a través de su mecanismo anticorrupción”. “Las compras, los contratos, los proveedores y las licitaciones deben ser públicos”, ha añadido.

    Asimismo, ha hecho hincapié en que “las tragedias no pueden convertirse en un negocio, porque se trata de vidas humanas”.

    “Combatir el lavado de dinero requiere fiscales anticorrupción, auditorías periódicas y expertos independientes en el seguimiento de los fondos”, ha remachado.

    Más sobre:MundoVenezuelaTerremotoEdmundo González

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