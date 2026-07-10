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    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    En su presentación la Fiscalía detalló que imputará los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Todos estos ilícitos se habrían cometido “entre el mes de enero del año 2020 y hasta la fecha”.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Andrea Leyton Andaur fijó para el próximo 30 de julio la audiencia en la que la Fiscalía formalizará a 11 imputados en el denominado caso Sartor, uno de los escándalos financieros más relevantes de los últimos años.

    El grupo de formalizados estará liderado por Pedro Pablo Larraín Mery, ex controlador y ex presidente de Sartor, quien recién declaró en días pasados, en más de una ocasión, ante el Ministerio Público. Larraín es defendido penalmente por el abogado Jaime Winter. Quien era el controlador de Sartor, declaró varias veces en la CMF, recién ahora lo hizo ante el fiscal Araya.

    Según consignó en la solicitud de audiencia de formalización, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya Paredes explicó que indaga la presunta comisión de los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Todos estos ilícitos se habrían cometido “entre el mes de enero del año 2020 y hasta la fecha”.

    Entre los 11 formalizados estarían otros ex socios y ex directores de Sartor. En noviembre de 2025, la CMF cursó multas y sanciones contra ocho personas, todos quienes serán ahora acusados penalmente. A fines del año pasado, la CMF levantó acusaciones y multas contra Pedro Pablo Larraín Mery y los ex directores de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez y Rodrigo Bustamante García. Las multas sumaron 367.500 UF, unos US$ 14 millones, pero las mayores sanciones correspondieron a Larraín (80 mil UF), Harz (75 mil UF) y Clark (65 mil UF).

    Los accionistas indirectos de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., eran Pedro Pablo Larraín (60,3%), Alfredo Harz (18,58%), Oscar Ebel (10%), Rodrigo Bustamante (6,95%) y Miguel León (4,17%).

    Además de Pedro Pablo Larraín Mery, otros ex socios y ex directores de Sartor declararon en las últimas semanas en la Fiscalía. Uno de ellos fue el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien rindió testimonio durante tres días, junto a sus abogados. También lo habría hecho, revelan fuentes allegadas a la investigación, otro ex socio de Sartor que ejerció también como director de inversiones: Alfredo Harz.

    La investigación penal fue iniciada, según el expediente judicial, por una denuncia de uno de los mismos socios de Sartor, Óscar Ebel, quien firmó un formulario con los primeros antecedentes el 24 de diciembre de 2024. Solo cuatro días antes, el viernes 20 de diciembre, la CMF había decretado la revocación de autorización de existencia a la AGF Sartor, tras una investigación que determinó que el grupo financiaba operaciones y empresas ligadas a sus socios con fondos de terceros.

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