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    “Pido perdón”: Vinícius Júnior rompe el silencio después de la temprana eliminación de Brasil en el Mundial

    El astro de Real Madrid, en la práctica uno de los que estuvo a la altura de la exigencia, admite su dolor por la decepcionante campaña del Scratch en el evento que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vinícius Júnior siendo consolado por Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil. Lyu Xiaowei

    Brasil se fue tempranamente del Mundial. La Verdeamarilla se despidió del certamen en los octavos de final, la instancia en la que, en sus mejores tiempos, estimaba como el punto de inicio para el torneo planetario. Hoy, en el país más grande de Sudamérica aún intentan explicarse el rotundo fracaso que marcó la caída ante Noruega. La tradición los obliga a ser protagonistas. Y no lo fueron.

    Vinícius Júnior encabeza la autocrítica. Paradójicamente, el astro del Real Madrid fue uno de los que podría decir que estuvo a la altura de las circunstancias. Marcó cuatro goles en el torneo.

    “Pido perdón”: Vinícius Júnior rompe el silencio después de la temprana eliminación de Brasil en el Mundial

    El astro formado en el Flamengo refleja su pesar. Lo hace a través de un posteo en su cuenta en Instagram. La imagen que lo acompaña refleja su estado de ánimo: lo muestra abatido sobre el campo de juego.

    Sus palabras van en el mismo sentido. "Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial“, introduce, en una frase que permite advertir el tono que tendrá la referencia y que, por cierto, alude también a los sinsabores anteriores. “He visto a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar”, prosigue.

    “Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar”, complementa, admitiendo la profunda decepción por un rendimiento que no cumplió con las expectativas en lo más mínimo.

    “La frustración es enorme”

    La sensación es profundamente personal. “Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por ustedes y por mi familia”, amplía.

    En ese contexto, transparenta su decepción. “La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos”, establece.

    La última acción es un acto de profunda humildad y, paralelamente, un compromiso. “Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo”, concluye.

    Más sobre:Vinícius JúniorMundial 2026BrasilMundialFútbolFútbol Internacional

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