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    Política

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Este sábado ambas nóminas buscan concretar sus apuestas por dirigir los destinos del partido en el que milita el expresidente Gabriel Boric.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Diversas reuniones a contrarreloj se han sostenido en las últimas horas entre las distintas tendencias del Frente Amplio.

    El tema común de cada cita es la inscripción de las listas que competirán por la dirección del partido en el que milita el expresidente Gabriel Boric. Por un lado se proyecta el anuncio de una nómina que encabeza la actual timonel del FA, Constanza Martínez, mientras que por el otro avanza con fuerza un grupo encabezado por la diputada Gael Yeomans.

    Ambas listas se inscribirán, a falta de detalles, este fin de semana. En principio, las dos lo harían este sábado, según se transmite entre los diversos dirigentes que han estado en las conversaciones de última hora.

    Esto pese a algunos intentos por conseguir evitar la contienda electoral y replicar el diseño de una lista unitaria con la que, hace dos años, Martínez llegó a la presidencia del partido, acompañada por Andrés Couble en la secretaría general y el resto de tendencias representadas en cargos menores.

    En favor de esta opción, coinciden conocedores de las negociaciones, están principalmente los grupos ligados a exmilitantes de Revolución Democrática -cuyas figuras son Giorgio Jackson, Tatiana Urrutia, Rodrigo Echecopar- y los exadherentes del extinto partido Comunes.

    Esto, afirman las mismas fuentes, es entendido, en todo caso, como un gesto por la unidad del partido más que como un intento práctico de lograr aquello, ya que desde hace varios días hay claridad de que habrá competencia.

    Las fechas de la inscripción se abrieron el pasado lunes y se cerrará este domingo. Martínez representa al sector de Boric, Gonzalo Winter y Constanza Schönhaut. Se proyecta que, en su lista, vaya acompañada por Andrés Couble, actual secretario general y representante de los ex-RD como Jackson y Echecopar.

    Al frente está Yeomans, principal rostro del sector que integran otras figuras como Ericka Ñanco y Valeria Cárcamo. Como secretario general de su nómina iría Simón Ramírez, dirigente del grupo de la exministra Antonia Orellana y el senador Diego Ibáñez.

    Tras las inscripciones de este fin de semana se desarrollará el periodo de campaña, que si bien inició el pasado lunes, se extenderá hasta el próximo 6 de agosto. Luego vendrán los comicios, que se realizarán entre el fin de semana del 8 y 9 de agosto, para dejar el cambio de mando para el día 22 de ese mismo mes.

    El sistema electoral del Frente Amplio se define como “integrado”, es decir, todas las listas que concursen pueden acceder a cargos en la composición final de la nueva directiva, en la medida que logren una proporción importante de votos.

    La mesa, ante ese escenario, quedará representada por las mejores votaciones en términos de proporcionalidad.

    Más sobre:Frente AmplioFAConstanza MartínezGael Yeomans

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