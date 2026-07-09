Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

Tras una tensa semana, por descoordinaciones, quiebres y recriminaciones, con una declaración conjunta dada a conocer este jueves, la oposición ratificó su disposición a acudir al Tribunal Constitucional (TC) en contra de la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast que está a un paso de ser aprobada en el Congreso.

El Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL), la Democracia Cristiana (DC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) decidieron que tanto diputados como senadores de sus filas presenten requerimientos al TC, al término de la tramitación en el Senado.

“La coordinación jurídica queda a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán”, informaron.

El abogado detalló que solicitarán un pronunciamiento del Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria por un cuarto de siglo y la idea de indemnización por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada.

Jordán sostuvo que “que hay ciertos elementos que tienen que ser discutidos jurídicamente y que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre si hay o no un vicio”,

“A nuestro parecer sí lo hay, un vicio estrictamente jurídico, entre estas normas que establecen ciertos estatutos de estabilidad no justificados, atentando contra el principio democrático, y en términos de RCA, cierta normativa que establece una indemnización, un seguro que atenta contra ciertas normas del debido proceso, que atenta contra la igualdad ante la ley, y por tanto eso es lo que se va a trabajar”, puntualizó.

¿Quién es Tomás Jordán?

Abogado de la Universidad de Chile y de las filas de la DC, Jordán fue asesor presidencial en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y su nombre fue clave en la propuesta de Nueva Constitución que la exmandataria presentó al Congreso en marzo de 2018, cuando finalizaba su periodo en La Moneda.

Antes, cumplió un rol de negociador de las reformas políticas surgidas al alero del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

Durante la pandemia, representó a parlamentarios de la Democracia Cristiana ante el TC para defender la reforma que permitió el segundo retiro de fondos de pensiones.

En el proceso constituyente de 2023, propuesto por la DC, fue uno de los 14 árbitros que debían velan por el cumplimiento de las bases institucionales.