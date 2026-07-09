El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

Es el escándalo financiero más relevante de los últimos años: la caída de un grupo que controló una Administradora General de Fondos (AGF) y que en su mejor momento dijo administrar activos por más de US$ 850 millones. Pero que comenzó a caer a fines de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ordenó la intervención de la AGF y poco después el Ministerio Público comenzó una investigación penal contra los socios y directores del grupo financiero.

La investigación penal ha sido extensa y ha estado liderada por el fiscal Juan Pablo Araya, fiscal Adjunto de Fiscalía Alta Complejidad y Crimen Organizado. Y fue el propio fiscal Araya quien este martes solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía la realización de una audiencia de formalización para acusar a una decena de personas ligadas al grupo Sartor de una serie de delitos.

19/12/2024 - FISCAL JUAN PABLO ARAYA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Según personas familiarizadas con la indagatoria, el fiscal Araya acusará a 11 ex socios y ex directores de Sartor: el grupo estará liderado por Pedro Pablo Larraín Mery, ex controlador y ex presidente de Sartor, quien recién declaró en días pasados, en más de una ocasión, ante el Ministerio Público.

Entre los formalizados estarían otros ex socios y ex directores de Sartor. En noviembre de 2025, la CMF cursó multas y sanciones contra ocho personas, varias de las cuales ahora serían acusadas penalmente. La CMF levantó entonces multas contra Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Miguel León Núñez, Mauro Valdés Raczynski y Rodrigo Bustamante García. Las mayores sanciones correspondieron a Larraín, Harz y Clark.

La fiscalía pretende levantar, en el caso Sartor, acusaciones por cuatro delitos: negociación incompatible, estafa, administración desleal y entrega de información falsa al mercado.

Además de Pedro Pablo Larraín Mery, quien es defendido penalmente por el abogado Jaime Winter, otros ex socios y ex directores de Sartor declararon en las últimas semanas en la Fiscalía. Uno de ellos fue el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien rindió testimonio durante tres días, junto a sus abogados. También lo habría hecho, revelan fuentes allegadas a la investigación, otro ex socio de Sartor, quien ejerció como gerente de finanzas: Alfredo Harz. Otro de los imputados es el hermano de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín Mery, ex gerente general de Esmax, quien fue socio de Sartor.

Personas que conocieron la petición de la Fiscalía indican que la audiencia de formalización fue solicitada por Araya para el próximo 30 de julio.