Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

Durante la mañana de este jueves en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En la ocasión, el tribunal modificó las cautelares pasando de firma semanal a mensual, aunque manteniendo el arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse al municipio.

Cabe recordar que desde la defensa del exalcalde pedían que se levantara el arresto domiciliario nocturno.

Tras la audiencia, el fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Regional Centro Norte, sostuvo que “nos parece que por lo menos la columna vertebral de las medidas cautelares que tenían que ver con la prohibición de acercarse a la municipalidad, el arresto domiciliario en nocturno, ese tipo de medidas se mantuvieron y por lo tanto desde esa perspectiva quedamos tranquilos”.

A pesar de esto, según añadió “vamos a analizar en estos días el resto de la resolución y vamos a ver qué es lo que hacemos”.

Asimismo, el fiscal Cabrera se refirió a la decisión del tribunal respecto a la posibilidad de acercarse a los testigos, apuntando que “nosotros dimos nuestra argumentación en la audiencia, sostuvimos que nos parecía que esa medida cautelar respecto de testigos y coimputados se debía mantener pero el tribunal digamos en ese sentido no la acogió”.

Cabe recordar que en febrero pasado, accediendo a la solicitud de la defensa, el tribunal modificó las cautelares de Daniel Jadue pasando de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.