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    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    La Cancillería informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta el avance en el proceso para traer a la exautoridad de vuelta al país. Está condenada a una pena de cinco años de cárcel por una defraudación en la que incurrió cuando fue alcaldesa.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Hace casi cuatro años, el 13 de julio de 2022, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo Venegas fue detenida en Países Bajos, territorio al que escapó para eludir una condena de cinco años de cárcel por un delito de fraude.

    Este miércoles, la Cancillería informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de Países Bajos pusieron a disposición a la exalcaldesa para que se inicie su proceso de extradición a Chile.

    En marzo de 2023, el Tribunal de Róterdam declaró admisible su extradición y recomendó esperar el resultado del procedimiento de asilo que inició Rojo en el país europeo.

    La exautoridad fue condenada a una pena efectiva de cárcel de 5 años y 1 día por un delito de fraude al Fisco ocurrido entre 2015 y 2016, mientras encabezó el municipio nortino.

    De acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía de Antofagasta, Rojo contrató una agencia de comunicaciones para una asesoría política de su campaña a la reelección en 2016 por $24 millones que pagó con fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal.

    El 23 de marzo de 2022, antes de que la Corte Suprema confirmara su sentencia y aprovechando que no tenía medidas cautelares, decidió fugarse del país.

    Al ser detenida, la exalcaldesa fue trasladada a la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, ubicada en Utrecht.

    Más sobre:Karen RojoCancilleríaAntofagastaPaíses Bajos

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