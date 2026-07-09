Iván Moreira (UDI): “Hablar de coalición política es innecesario, porque no va a ser posible”

El escenario está convulso en el Senado en medio de las negociaciones por la megarreforma que se votará el próximo 15 de julio en Sala. En ese marco es que el vicepresidente de la Cámara Alta, senador Iván Moreira (UDI), defiende el actuar de la mesa, encabezada por la senadora Paulina Núñez y que él integra, por la búsqueda del diálogo y el intento de llegar a acuerdos.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador además descartó una posible coalición en el oficialismo y defendió el rol del Presidente José Antonio Kast frente a las diferencias surgidas entre colectividades.

“ Hoy día hablar de coalición política es innecesario. ¿Y por qué digo que es innecesario? Porque no va a ser posible. Hay demasiados proyectos personales, elecciones presidenciales y creo que llegando a acuerdos con diálogo y firme, cuando tenemos que ponernos firme, Chile Vamos va a salir adelante como coalición política", expuso el legislador.

En esa línea, sostuvo que Chileva Vamos aún vive y que “nosotros somos centro derecha, hemos sido muy atacados, somos leales al Presidente Kast en las buenas y en las malas “.

“No quiero hablar de coalición, pero sí que quiero hablar que con republicanos y también con libertarios podemos llegar a acuerdo en alguna materia de políticas públicas en donde tengamos afinidad. Porque tenemos algunas afinidades, pero n osotros como Chile Vamos entendemos que hoy día tenemos que inclinarnos al centro ”

Así, ante la consulta sobre el rol que está ejerciendo el Presidente José Antonio Kast para ordenar las huestes oficialistas, el senador defendió ferreamente el actuar del Mandatario.

“El Presidente es activo, pero las cosas que está haciendo no tiene por qué informarlas a la prensa. Lo que está haciendo el Presidente es hablar con los actores políticos de la derecha, no es función del presidente controlar a los distintos partidos políticos”, señaló.

Defensa de Paulina Núñez

En tanto, el senador Iván Moreira, también defendió a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ante las críticas surgidas, desde la bancada de diputados de la UDI, por impulsar el diálogo con la oposición en la megarreforma.

“A mis queridos colegas (diputados UDI) les digo que paciencia, que yo puedo entender que hoy día pareciera que no podemos dialogar ni llegar a acuerdos con, la que denominamos nosotros, la izquierda democrática, pero la mesa del Senado, que ha sido encabezada por la presidenta Paulina Núñez ha mostrado un compromiso con cumplir una de las funciones esenciales del Senado y como mesa hemos buscado consensos mínimos saliendo de la guerrilla que a veces puede ser de la Cámara de Diputados”, expuso.

En tanto, Moreita también defendió el rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “Lo apoyamos porque él está llevando adelante una política pública de contener este déficit fiscal. Yo creo que es un buen ministro, que está dando la cara, que se ha llevado la peor parte, pero sí quiero decirle que es una de las cosas más importantes de una persona que crea, por convicción, que lo está haciendo por el país”.

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