Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Equipe de France de Football

Este jueves arrancan los cuartos de final del Mundial 2026 y el primer partido de la etapa enfrenta a Francia contra Marruecos.

El cuadro de Kylian Mbappé llega tras eliminar a Paraguay en octavos por la cuenta mínima, mientras que el conjunto africano hizo lo propio al dejar un marcador 3-0 ante Canadá el pasado fin de semana.

Cuándo juega Francia vs. Marruecos

El partido de Francia contra Marruecos es este jueves 9 de julio a las 16:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Boston de Estados Unidos para este compromiso.

Dónde ver a Francia vs. Marruecos

El partido de Francia contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.