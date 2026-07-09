Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming
Las selecciones juegan el primer partido de cuartos de final del Mundial 2026.
Este jueves arrancan los cuartos de final del Mundial 2026 y el primer partido de la etapa enfrenta a Francia contra Marruecos.
El cuadro de Kylian Mbappé llega tras eliminar a Paraguay en octavos por la cuenta mínima, mientras que el conjunto africano hizo lo propio al dejar un marcador 3-0 ante Canadá el pasado fin de semana.
Cuándo juega Francia vs. Marruecos
El partido de Francia contra Marruecos es este jueves 9 de julio a las 16:00 horas de Chile.
Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Boston de Estados Unidos para este compromiso.
Dónde ver a Francia vs. Marruecos
El partido de Francia contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
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