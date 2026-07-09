Preocupación en Francia por duelo ante Marruecos: París decreta toque de queda y 20 mil policías para evitar disturbios

Manifestaciones en París tras triunfo la victoria del PSG en la final de la Champions League. Captura de pantalla.

El partido entre Francia y Marruecos, válido por los cuartos de final del Mundial, paraliza a ambos países. Hay una evidente expectación por el plano deportivo, pero también existe tensión por las consecuencias que pueda dejar el resultado, independiente del ganador. Las principales ciudades galas, especialmente París, se preparan para evitar disturbios.

La capital francesa teme por el desenlace del partido y reconocen las posibilidades de que derive en graves incidentes en las calles de la ciudad. Es por ello que el Ministerio del Interior diseñó una planificación para resguardar las arterias parisinas.

El Ejecutivo, liderado por Emmanuel Macron, dispuso uno de los mayores dispositivos de seguridad del año. Todo con el propósito de evitar una imagen similar a lo vivido tras las celebraciones por el bicampeonato de Champions League del PSG, marcadas por violentos disturbios, destrozos y detenidos. Hubo cientos de vehículos incendiados, comercios saqueados y enfrentamientos entre fanáticos y agentes de seguridad.

Es por ello que ahora se diseñó un plan para frenar cualquier tipo de disturbio en la capital francesa, donde también existe una gran población marroquí o de raíces magrebíes. Habrá un total de 20 mil agentes de policía y gendarmería desplegados por el país. El foco principal será París, pero también habrá cuidado en ciudades como Marsella, Lyon, Lille o Toulouse.

Francia y Marruecos se enfrentaron en semifinales de Qatar 2022 (AP Photo/Martin Meissner). Martin Meissner

Severas medidas de seguridad

Habrá medidas estrictas en toda Francia. Solo en el área metropolitana de la capital habrá miles de agentes de seguridad, que serán apoyados por unidades antidisturbios y equipos de intervención rápida. Todo está enfocado para prevenir cualquier incidente o actuar instantáneamente en el caso de haber uno.

Lugares habitualmente utilizados como zonas de congregación serán reforzados, como los Campos Elíseos, plazas céntricas o lugares comerciales típicos. Se evitará cualquier concentración.

Por otra parte, las autoridades gubernamentales decretaron un toque de queda para los menores de 16 años en numerosos municipios a lo largo de París. Se pretende reducir la presencia de jóvenes en los festejos o disturbios.

Además, una serie de estaciones de metro y tren permanecerán cerradas de forma preventiva. Esta medida se adoptará principalmente en zonas tradicionalmente reconocidas como centros de concentración.

El tráfico también será restringido o derechamente cortado si es necesario. También se instalaron barreras de seguridad y se realizará un seguimiento permanente a través de las cámaras de videovigilancia de la ciudad y drones de la policía.