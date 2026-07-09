La historia de Ayyoub Bouaddi, la joven figura de Marruecos que rechazó a Zidane y busca borrar a Francia del Mundial. Foto: @ay.bouaddi

Ayyoub Bouaddi será uno de los protagonistas del cruce entre Marruecos y Francia por los cuartos de final del Mundial (este jueves, 16 horas). El mediocampista, de apenas 18 años, nació en territorio galo, representó a las selecciones juveniles de ese país y llegó a ser capitán de la Sub 21. Sin embargo, semanas antes de la Copa del Mundo decidió cambiar de bandera para defender a la nación de sus padres.

En el certamen de Norteamérica ha sido titular y elemento clave en el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi. Solo ante Haití no jugó. En los otros cuatro encuentros (Brasil, Escocia, Países Bajos y Canadá) estuvo en la cancha desde el arranque. Hoy compite el por el premio al jugador joven del certamen planetario.

Bouaddi nació el 2 de octubre de 2007 en Senlis, al norte de París, y creció en Creil, dentro de una familia marroquí. Se incorporó desde niño a las divisiones inferiores del Lille, club en el que completó toda su formación y con el que debutó profesionalmente en 2023.

En paralelo a su desarrollo como futbolista, mantuvo una destacada formación académica. Terminó su etapa escolar con un bachillerato científico con honores a los 16 años y actualmente cursa la carrera de Licenciatura en Matemáticas en la Universidad de París. En 2023, ganó un concurso de oratoria donde expuso sobre la pregunta “¿Es el resultado superior al método?”.

Durante su infancia, además de fútbol, practicó gimnasia, natación, tenis, bádminton y balonmano.

Ayyoub Bouaddi compite por ser el Mejor Jugador Joven del Mundial. Foto: FIFA.

¿Marruecos o Francia?

Su doble nacionalidad hizo que tanto Francia como Marruecos siguieran de cerca su evolución. Bouaddi vistió la camiseta de Les Bleus en las categorías Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Sub 21. Didier Deschamps lo tenía considerado dentro del grupo de futbolistas jóvenes con proyección para la selección absoluta.

La decisión cambió poco antes del Mundial. Tras conversaciones con Ouahbi, Bouaddi optó por representar a los Leones del Atlas. El 30 de marzo de 2026 defendió por última vez al combinado europeo en las Eliminatorias a la Eurocopa Sub 21. El 2 de junio, en un amistoso ante Madagascar, tuvo su debut con el equipo africano.

Francia intentó revertir esa decisión. Zinedine Zidane se comunicó personalmente con el jugador para convencerlo de permanecer en la selección francesa. La conversación terminó influyendo en sentido contrario cuando el exvolante le reconoció que no tenía un lugar garantizado en el equipo luego del Mundial.

En Francia debía competir por un puesto con futbolistas como Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot y Warren Zaire-Emery, además de otros mediocampistas que no fueron convocados al Mundial, como Eduardo Camavinga y Youssouf Fofana.

Figura en el Mundial

Desde su debut con Marruecos, Bouaddi se instaló como titular en el mediocampo. Su actuación frente a Brasil en el estreno del Mundial marcó su irrupción internacional. Es una de las piezas fijas del equipo dirigido por Ouahbi.

El encuentro de cuartos de final tendrá un significado especial para el volante. Enfrentará al país donde nació, se formó como jugador y representó hasta hace solo meses.

Bouaddi forma parte de un grupo de seis futbolistas del plantel marroquí nacidos en Francia. También integran esa lista Redouane Halhal, Gessime Yassine, Samir El Mourabet, Neil El Aynaoui e Issa Diop. La captación de jugadores con doble nacionalidad se ha convertido en una de las estrategias de la federación de Marruecos durante los últimos años.

Mientras su nombre aparece en el radar de clubes como Arsenal, Liverpool, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Real Madrid, Bouaddi afronta el partido, hasta ahora, más simbólico de su carrera.