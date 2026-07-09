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    Lamine Yamal a la cabeza: FIFA oficializa a los futbolistas que compiten por el premio al jugador joven del Mundial 2026

    La joya española lidera el listado por uno de los pocos trofeos que no tendrá a Lionel Messi entre sus aspirantes. Conoce quiénes son en la siguiente nota.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Yamal lidera la lista de los nominados al premio de Mejor Jugador Joven. Foto: Xinhua.

    Tras la disputa de los octavos de final de la Copa del Mundo, la FIFA oficializó a los competidores por uno de los pocos premios a los que no aspirará el argentino Lionel Messi.

    Se trata del trofeo que se le entrega al Mejor Jugador Joven de la cita que se desarrolla en Norteamérica y para ello, se eligieron a tres futbolistas europeos y uno africano. ¿El argumento? “Ayudar a sus selecciones a pasar a cuartos de final” y “deslumbrar en el escenario más importante de este deporte”.

    Cristiano Ronaldo saluda a Lamine Yamal en el encuentro de Portugal con España. Foto: Hannah Peters/FIFA/Getty Images. Hannah Peters - FIFA

    Quiénes compiten por el premio al jugador joven del Mundial 2026

    Los cuatro elegidos por el ente rector son Ayyoub Bouaddi, Désiré Doué, Nico O’Reilly y Lamine Yamal. Lamentablemente, ningún sudamericano ingresó en esta justa y Europa domina casi sin contrapeso la categoría.

    El ganador se llevará un trofeo y un galardón entregado por la FIFA y han sido varias las figuras históricas que lo han recibido en el pasado, tales como Lukas Podolski, Thomas Müller, Paul Pogba, Kylian Mbappé y Enzo Fernández.

    Ayyoub Bouaddi compite por ser el Mejor Jugador Joven del Mundial. Foto: FIFA.

    Ayyoub Bouaddi de Marruecos

    Uno de los primeros elegidos es Ayyoub Bouaddi de Marruecos. El joven de 18 años, que milita en el Lille de Francia, es -según la FIFA- “un mediocampista cerebral, que ha sido pieza vital en la campaña de su selección”. Luego agregan que el volante “le da serenidad al centro del campo de los Leones del Atlas. Jerarquía va de la mano con una fuerza física que no se condice con su corta edad”.

    Nico O’Reilly es uno de los futbolistas destacados de Inglaterra. Foto: FIFA.

    Nico O’Reilly de Inglaterra

    El lateral izquierdo del Manchester City luce en un puesto que suele no brillar y fue titular en 4 de los 5 partidos que han disputado los ingleses en este Mundial. De hecho, en el único que no jugó los 90 minutos, los británicos empataron ante Ghana.

    El jugador de 21 años se encuentra entre los tres primeros en pases completados y es el segundo en entradas ganadas... Ante México, en octavos de final, estrelló un remate en el palo en el que iba a ser su primera conquista en una Copa Mundial”, describió el ente rector en su página web.

    El francés Désiré Doué marcó un gol ante Noruega. Foto: FIFA.

    Désiré Doué (Francia)

    Tiene 21 años, juega en el PSG y ya se ganó este premio, pero en la liga francesa. Este es su primer Mundial y según los registros de la FIFA, ha sido titular en tres de los duelos que los galos han sostenido en la máxima fiesta del fútbol.

    Doué ha sido protagonista en dos de los partidos disputados por su selección. Marcó un gol en la goleada de los campeones en Rusia 2018 a Noruega, que les aseguró el primer lugar de su grupo, y recibió la falta penal que luego Kylian Mbappé cambió por gol en la estrecha victoria ante Paraguay por los octavos de final.

    Yamal es una de las grandes figuras de España.

    Lamine Yamal de España

    Era una de las grandes dudas del Mundial, pues Lamine Yamal sufrió una seria lesión antes de la cita norteamericana. Pero, el jugador de 18 años ya le marcó un gol a Austria y brilló en el duelo donde su selección eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

    Según la FIFA, la joya del Barcelona ha tenido “destellos brillantes” y ahora se enfrentará a su colega de Marruecos, Ayyoub Bouaddi, por un paso a las semifinales y el sueño de repetir la hazaña de Sudáfrica 2010, torneo en el cual los hispanos alcanzaron su primera estrella planetaria.

    Más sobre:Mundial 2026Copa del MundoFifa World CupFWCLamine YamalDésiré DouéNico O’ReillyAyyoub BouaddiMejor Jugador JovenPremio

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