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    Manchester City anuncia a Enzo Maresca como DT y Chelsea estalla contra su exestratega: “Nos sentimos decepcionados”

    Los Ciudadanos comunicaron que el italiano será su próximo entrenador. Sin embargo, desde Londres acusaron que el DT ya tenía la intención de partir a Manchester cuando aún trabajaba en Chelsea.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Chelsea's Italian head coach Enzo Maresca reacts during the UEFA Conference League final football match between Real Betis and Chelsea FC in Wroclaw on May 28, 2025. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) JOHN MACDOUGALL

    Era un secreto a voces y durante esta jornada se hizo oficial: Enzo Maresca será el sustituto de Pep Guardiola en Manchester City. El estratega italiano firmó un vínculo que lo une al club hasta 2029.

    Con esto, Maresca tendrá su tercera etapa en los Ciudadanos, aunque en cada una con roles distintos: primero como encargado del Elite Developement Squad, su división sub 23, luego fue como asistente técnico de, precisamente, Peo Guardiola; ahora será como entrenador del primer equipo.

    La furia de Chelsea y una indemnización

    Sin embargo esta noticia generó una reacción inmediata en Londres. Desde Chelsea, club al que el italiano renunció en los primeros días de este año, emitieron un comunicado en el que acusaron que se sintieron traicionados por Maresca.

    “El Chelsea FC es consciente de que la temporada 2025/26 fue tremendamente decepcionante para el club y sus aficionados. Uno de los principales factores que contribuyeron a ello fue la inestabilidad provocada por los cambios que el club se vio obligado a realizar en el puesto de entrenador durante el periodo navideño. A raíz de los últimos acontecimientos, consideramos importante explicar a nuestros aficionados qué ocurrió y por qué nuestro antiguo entrenador abandonó el club el 1 de enero de 2026”, comenzaron escribiendo.

    En Chelsea fueron más allá y dijeron que el italiano ya estaba pensando en asumir en el City mientras aún estaba en Stamford Bridge: “En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir”.

    “En diciembre de 2025, nuestro entrenador dimitió de su cargo de forma inesperada y abrupta. Obviamente, nos sentimos decepcionados, ya que creíamos que su mente y su corazón estaban puestos en otro club y en otra oportunidad, a pesar de que acababa de llegar al Chelsea el año anterior”, añadieron.

    Tal vez lo más inusual es que en Londres comunicaron que serán indemnizados por el club de Mánchester y por el propio Maresca a causa de esta situación: “Dadas las circunstancias y teniendo en cuenta el respeto mutuo entre los clubes, se ha llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. También se ha llegado a un acuerdo confidencial con el exentrenador, en virtud del cual este pagará una indemnización.

    Más sobre:FútbolManchester CityEno MarescaChelsea

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