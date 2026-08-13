Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos

El presidente boliviano Rodrigo Paz puso en marcha el Plan Fronteras Seguras desde Guayaramerín. Foto: @mopsv_Bolivia en X.

Los gobiernos de Bolivia y Brasil anunciaron este jueves un plan conjunto para fortalecer la seguridad de la frontera común, una medida que llega días después de un repunte de la violencia atribuida a bandas criminales brasileñas.

“Lanzamos oficialmente el Plan Fronteras Seguras. Desplegamos de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, San Ignacio y San Matías para desarticular al crimen organizado transnacional”, informó el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en sus redes sociales.

El mandatario respaldó, en la misma publicación, esta iniciativa para garantizar “una frontera que produce, exporta y progresa”. “No hay paz social duradera sin desarrollo productivo (...) Bolivia recupera su soberanía territorial” , aseguró.

Lanzamos oficialmente el Plan Fronteras Seguras. Desplegamos de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, San Ignacio y San Matías para desarticular al crimen organizado transnacional. No hay paz… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) August 13, 2026

De la misma forma, Paz participó del lanzamiento de esta estrategia en un acto que se realizó en el municipio de Guayaramerín, provincia Vaca Díez, y al que acudió el embajador de Brasil en Bolivia, Luís Henrique Sobreira, entre otras autoridades y altos mandos policiales de los dos países.

La iniciativa incluye operativos coordinados para identificar y desarticular grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera compartida, de más de 3.400 kilómetros.

En particular, como consignó el diario El Deber, estas operaciones estarán dirigidas a combatir delitos transfronterizo como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.

El anuncio se produce días después de un repunte de la violencia registrada en el departamento de Santa Cruz, donde en menos de una semana se han registrado diez asesinatos.

Las autoridades bolivianas, que atribuyeron estos hechos a una pugna de poder entre dos grupos criminales brasileños -Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC)-, llegaron a desplegar 200 agentes de Policía adicionales en la zona.