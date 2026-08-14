Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga

El cierre de la arista penal del caso Australis se aplazó a última hora. La jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió reprogramar la audiencia de apercibimiento de cierre de investigación, fijada para este viernes 14 de agosto, y en su lugar fijó una nueva fecha: el próximo 28 de agosto de 2026.

La confrontación legal y comercial entre el holding chino Joyvio y el empresario chileno Isidoro Quiroga tiene su origen en la compraventa de la salmonera Australis Seafoods. En 2019, Joyvio adquirió la compañía en US$ 921 millones. cuatro años después, los nuevos controladores acusaron a la administración anterior de haber ocultado un esquema de sobreproducción sistemática de salmones que vulneraba la normativa medioambiental. Según Joyvio, aquello abultó artificialmente el valor de la empresa en el proceso de compraventa.

La decisión de la magistrada se originó tras una petición de los abogados Jorge Boffil (Australis Seafoods) y Hugo Rivera (Food Investment, Joyvio), quienes solicitaron el miércoles por la tarde ampliar el plazo de investigación de la causa, vencido el 27 de junio pasado, para la realización de nuevas diligencias. Los abogados pidieron discutir aquello en la misma audiencia de cierre programada para este viernes.

“Atendida la disponibilidad de la agenda del tribunal y no contando con tiempo suficiente para el debate en el bloque de audiencias en el que se encuentra fijada audiencia de apercibimiento de cierre de investigación, se reprograma con esta fecha la audiencia”, dictaminó la resolución. En la nueva fecha, la audiencia discutirá ambas cosas: el cierre de la causa, pedido por las defensas, y la ampliación de plazo, solicitada por los querellantes.

Según conocedores del caso, la Fiscalía en la audiencia de este viernes tenía previsto comunicar al tribunal su decisión de no perseverar en la investigación. La medida, conocidia por la sigla DPN, según el Código Procesal Penal, es una facultad exclusiva del Ministerio Público que se aplica cuando, una vez cerrada la investigación, el fiscal determina que no logró reunir los antecedentes suficientes para fundamentar una acusación formal.

Frente al eventual DNP, la gigante china activó una ofensiva legal y comunicacional. Joyvio (Australis) cuenta con la asesoría legal de Sebastián Oddó, Alberto Eguiguren, Jorge Bofill, César Ramos, Hugo Rivera y, hasta no hace mucho, el penalista Gabriel Zaliasnik, hoy embajador de Chile en Israel.

En esa línea, entrevista con Pulso , el presidente de Australis Seafoods, Yonggun Huang, alertó hace dos semanas por la cita de este viernes, ahora suspendida. “Se viene una audiencia crucial, que esperamos marque un hito respecto a la seriedad con la cual las instituciones chilenas garantizan un trato igualitario a inversionistas extranjeros”, alertó entonces.

Esta semana, en entrevista con La Segunda, el economista Sebastián Edwards, quien hizo un informe técnico para Joyvio, se hizo cargo de la posible decisión del Ministerio Público de no avanzar en la investigación. “ Circula un rumor que, quizás, la fiscalía decidiría no seguir adelante. Yo no creo que eso vaya a suceder, pero en el caso remoto que sucediera, significaría un golpe reputacional para Chile”, dijo.

Si el Ministerio Público sostiene esa decisión de no perserverar en la audiencia del 28 de agosto, será un duro golpe para la defensa del grupo asiático y se sumaría a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, del 24 de junio, de anular la sentencia arbitral que había ordenado a Quiroga a pagar cerca de US$ 300 millones a Joyvio. Hoy Joyvio busca rehacer un nuevo proceso de arbitraje.

La indagatoria penal es liderada por el fiscal Juan Pablo Araya, quien asumió el caso luego de que la fiscal Constaza Encina iniciara un periodo de prenatal.

Diligencias

Para fundar la petición de aplazamiento de la audiencia, los querellantes recordaron al tribunal que el 27 de junio de 2026 se cumplió el plazo judicial de investigación, sin que el Ministerio Público haya solicitado su ampliación.

Y pidieron tres diligencias. La primera es pedir una orden de investigar dirigida a la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones de Chile, para esclarecer la efectividad de un posible delito ambiental. “Se sugiere efectuar peritajes ecológicos a las aguas y fondo marino con el objetivo de determinar la posible afectación de los recursos hidrobiológicos en el radio de influencia de las plantas de salmonicultura investigadas en la presente causa. Analizar los registros audiovisuales que existan sobre los momentos de sobreproducción si los hubiere y compararlos con el estado actual del ecosistema marino”, solicita la petición de Jorge Bofill.

La segunda solicitud apunta a oficiar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para rastrear los posible “ocultamientos” de dineros en el extranjero mediante la red de cooperación internacional del Grupo Egmont. En concreto, los querellantes piden que la UAF se coordine con la unidad de inteligencia del Reino Unido (UKFIU) para investigar los movimientos de Isidoro Quiroga Moreno. La petición afirma que Quiroga reside en Londres, aunque el empresario trasladó su residencia a Chile hace un tiempo.

La tercera petición consiste en la revisión y el análisis criminalístico del respaldo de las cuentas de correo electrónico de diez ex ejecutivos de Australis Seafoods S.A.

Según expuso el documento, si bien el Departamento de Cibercrimen de la PDI incautó los discos duros con la información desde los servidores de la empresa y efectuó búsquedas mediante el uso de palabras clave, la diligencia se mantiene inconclusa. Los querellantes argumentaron que los informes policiales emitidos hasta la fecha se han limitado únicamente a remitir la evidencia y las cadenas de custodia al Ministerio Público, sin llevar a cabo el análisis de fondo del contenido que fue originalmente ordenado por la Fiscalía.