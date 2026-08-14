Kast intenta desdramatizar descoordinaciones entre Alvarado y Quiroz y asegura que “lo importante son los resultados”

Pese a que su foco estuvo en el despliegue por la “Operación Cancerbero”, en la que Gendarmería concretó un traslado masivo de reos de alta peligrosidad hasta la nueva cárcel La Laguna en Talca, este jueves el Presidente José Antonio Kast abordó brevemente las últimas descoordinaciones en su gabinete.

Tras encabezar el comité de seguridad realizado en la Región del Maule, el Mandatario fue consultado en particular por la controversia que el miércoles involucró a sus ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda) después de que se conociera la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo de la megarreforma que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas afectadas por los incendios.

El texto fue ingresado durante el sábado con las firmas de Kast, Quiroz y los ministros José García (Segpres), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes). La decisión, sin embargo, no fue informada a Alvarado, quien el martes reconoció públicamente que no estaba al tanto.

4 AGOSTO 2026 MINISTROS CLAUDIO ALVARADO, JORGE QUIROZ Y JOSE GARCIA, DURANTE VOTACION DE LA LEY DE RECONSTRUCCION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Además, en las semanas previas, el ministro se había mostrado en contra de ingresar un requerimiento y así lo planteó en el comité político en el que se discutió el tema, donde advirtió que se trataba de una acción que podía ser impopular y que además corría el riesgo de fracasar en el TC.

Así, el episodio abrió un nuevo flanco en el gobierno y obligó a los ministros a salir a explicar la descoordinación. “El único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono”, dijo el titular de Interior al ser consultado sobre si era necesario realizar cambios en la comunicación dentro del gabinete.

“No es mi responsabilidad informar a cada persona”, dijo Quiroz, por su parte.

En ese contexto, este jueves Kast salió a intentar desdramatizar el episodio. “Todo absolutamente aclarado, aquí estamos con el ministro Alvarado, y estamos ahora a la espera de los resultados de lo que termine el Tribunal Constitucional, siguiendo la institucionalidad vigente que siempre hemos señalado, y estamos muy contentos de haber cerrado una etapa, y ahora enfrentamos una nueva etapa que es el tema de las inversiones, el tema del empleo, y el tema de la seguridad”, afirmó al ser consultado por el tema.

En esa línea, aseguró que hoy están enfocados también en avanzar en otras áreas. “Hemos avanzado en temas de educación, en temas de salud, temas de medioambiente, en todas las áreas hemos ido avanzando en conjunto con la oposición, en algunos casos con un acuerdo amplio, en otros con críticas que son buenas”, planteó.

Santiago 27 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, anuncia proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesacion en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por último, llamó a poner el foco en los resultados y destacó los avances del gobierno: “Nosotros no tenemos problema en que alguien pueda poner el acento en un debate en especial, pero lo importante son los resultados, y hasta ahora hemos tenido buenos resultados y esperamos que esos buenos resultados nos sigan acompañando por el bien de Chile ”.

No es la primera vez en la semana que Kast fija como un criterio de su administración los resultados que tengan como gobierno.

El lunes, en entrevista con Tele13 Radio, abordó las diferencias que han surgido en el sector por iniciativas fuera de la agenda de La Moneda como el proyecto “Escucha su corazón”, los indultos para uniformados condenados y la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Diferencias de opinión puede haber siempre. No le tengo miedo al debate ni a las diferencias de opinión (...). La mejor señal de orden es el resultado legislativo”, planteó, recalcando que habrá margen para que cada partido levante su agenda en el Congreso, mientras estén los votos para los proyectos del gobierno.

Aun así, aunque en La Moneda han salido a desdramatizar el episodio entre Alvarado y Quiroz, lo cierto es que no ha dejado de ser tema en los partidos, donde en privado advierten que no es menor que el jefe de gabinete no esté al tanto de ese tipo de decisiones.

Por lo demás, las diferencias entre Alvarado y Quiroz no son nuevas y han reforzado la idea de una pugna entre las dos almas de gobierno, algo de lo que son conscientes en los partidos.