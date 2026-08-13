Kast da por superada polémica por descoordinación en el gobierno: “Está todo absolutamente aclarado”

Santiago 27 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, anuncia proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesacion en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Una movida agenda ha tenido el Presidente José Antonio Kast este jueves a propósito del traslado de más de 600 reos de alta peligrosidad desde Santiago a la cárcel La Laguna, en Talca.

Luego de visitar el recinto junto a sus ministros de Seguridad, Interior y Justicia, el mandatario se reunió con vecinos de la zona para abordar sus inquietudes y las implicancias de la llegada de los internos.

Hecho eso, respondió a algunas preguntas de la prensa. En concreto, se refirió a las críticas que surgieron en torno al operativo, algunas provenientes de dos exministros de Gabriel Boric: Carlina Tohá (Interior) y Luis Cordero (Justicia y Seguridad).

“Estuve aquí en enero del año 2025 y no vi la atención suficiente de las distintas autoridades, incluyendo autoridades que hoy día pueden hacer comentarios que son legítimos de cómo se realizan los traslados, de cómo se implementa o se habilita un recinto penitenciario. Pero aquí hechos más que palabras” , dijo Kast agregando que no se enfrascaría en una discusión con algún exministro.

Minutos después, el Presidente encabezó un nuevo comité de seguridad, en el que además de reiterar su respuesta a los cuestionamientos contra el operativo, resolvió otras dudas con respecto a la contingencia.

En particular, buscó poner fin a la controversia que ha envuelto a La Moneda durante los últimos días, luego de la descoordinación registrada al interior del Ejecutivo a raíz del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos —como agua, electricidad y gas— en zonas afectadas por catástrofes en el marco de la megarreforma.

El episodio se produjo luego de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que desconocía la decisión del Ejecutivo de recurrir al TC, lo que abrió un nuevo flanco de críticas por falta de coordinación al interior del gobierno.

Así las cosas, al ser inquirido sobre esta situación, el Mandatario señaló que está “todo absolutamente aclarado”.

“Aquí estamos con el ministro Alvarado, y estamos ahora a la espera de los resultados de lo que determine el Tribunal Constitucional, siguiendo la institucionalidad vigente, que siempre hemos señalado”, continuó.

“Estamos muy contentos de haber cerrado una etapa, y ahora enfrentamos una nueva etapa, que es el tema de las inversiones, el tema del empleo y el tema de la seguridad”, agregó.

En esa línea, sostuvo: “Hemos avanzado en temas de educación, en temas de salud, temas del medio ambiente. En todas las áreas hemos ido avanzando en conjunto con la oposición, en algunos casos con un acuerdo amplio, en otros con críticas que son buenas”.

“Nosotros no tenemos problema de que alguien pueda poner el acento en un debate en especial, pero lo importante son los resultados. Y hasta ahora hemos tenido buenos resultados, y esperamos que esos buenos resultados nos sigan acompañando con el bien de Chile”, cerró el Presidente.