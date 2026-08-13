Ministra Chomali y restricción a prestaciones de salud propuesta en borrador de reforma de seguridad: “Puede ser un poco incompatible”

La ministra de Salud, May Chomali, mostró la tarde de este jueves sus dudas respecto a una de las propuestas que estarían en el borrador de la reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

En el texto preliminar, revelado por La Tercera, se incluyen un total de 11 cambios a la Carta Magna y tendría una extensión cercana a las 15 páginas.

Entre las propuestas por parte del Ejecutivo detalladas en este borrador se encontraría que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico pierdan acceso durante su período de condena y 15 años tras su cumplimiento a prestaciones estatales de salud , educación y seguridad social.

En ese contexto, en una entrevista con CNN Chile, la jefa de la cartera de Salud abordó las implicancias que podría tener esta medida, remarcando que tampoco esperaba “hacerse cargo de un borrador”.

“ Si tu me dices que efectivamente eso es lo que dice, puede ser un poco incompatible . Podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”, señaló la ministra.

Enfatizando que todavía no conocía el contenido de este borrador, Chomali remarcó: “Me imagino que cuando esto ya avance vamos a ser consultados al respecto”.

“Vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes de las cuales nosotros estamos mandatados”, añadió.

“Es un borrador. Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y vamos a conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud. El derecho a la salud está consagrado por la constitución y yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que ese derecho siga consagrado a la constitución”, concluyó la ministra.